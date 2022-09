Esta joven turca, Damlasu İkizoğlu, de 24 años es dulce y amable como su propio personaje, Melisa, en ‘Hermanos‘, la serie de los lunes y martes por la noche en Antena 3. De hecho, confiesa que comparte con ella su capacidad de empatizar y de no juzgar a los demás. Y con esa actitud y mucha fuerza de voluntad, Damlasu va abriéndose camino en el mundo de la actuación. De gustos sencillos, como estar en casa, ver películas, una buena conversación o moldear cerámica, reconoce que ella también siendo joven ha encontrado a una persona de la que se ha enamorado, como Melisa, y que se siente afortunada por ello. De esa relación no da detalles, sin embargo reconoce que alguien como Kadir podría conquistar su corazón.

Pregunta: Tu personaje, Melisa, es un oasis de bondad en medio de gente arrogante y malvada, como su propia familia…

Respuesta: Así es. Melisa es una persona compasiva, reflexiva y con un corazón muy puro. Pero nadie tiene solo buen o mal carácter. Así es la gente que rodea a Melisa, ni completamente buena ni completamente malas pero la mayor diferencia de Melisa es que ella no es egoísta y es capaz de empatizar.

P: ¿Qué te parece Kadir? ¿Te enamorarías de él?

R: Siempre me han fascinado las personas fuertes. Es muy difícil vivir cosas negativas y no rendirse y seguir esforzándose. Kadir es uno de esos personajes.

P: ¿Tienes tanta suerte con los chicos como Melisa con Kadir?

R: Melisa ha encontrado a un hombre del que se ha enamorado. Y lo ha hecho siendo muy joven. Eso es una suerte. Sí, a mí me ha pasado algo parecido y supongo que soy muy afortunada.

P: ¿Cómo termina la historia de amor entre ellos?

R: Puedo decir que se convirtió en un amor eterno.

P: Eres muy joven, tienes 24 años y ya has conseguido papeles importantes. ¿Cómo ves tu carrera hasta ahora?

R: Mi carrera sigue siendo un viaje instructivo. Mi único objetivo es avanzar con pasos firmes, no apresurarme y experimentar primero. Me considero afortunada porque tengo un trabajo que adoro, pero no diría ‘Tengo mucha suerte de ser actriz’. La tengo porque siempre ha habido cosas hermosas y adecuadas en mi carrera, pero por supuesto no todo es cuestión de suerte. Para ser un buen actor hay que trabajar duro, conocerse muy bien a uno mismo, observar, leer y escuchar mucho a las personas y a lo que sucede alrededor. Intento hacer eso.

P: ¿Cuándo tuviste claro que querías ser actriz?

R: Fui a clases de teatro creativo desde que tenía ocho años. Es muy importante darse cuenta de lo que quieres a una edad temprana. Así que dirigí mi vida en función de eso.

P: ¿Fueron difíciles tus comienzos profesionales?

R: No sé si siempre es difícil para todo el mundo, pero para mí lo fue. Tener que presentarme, convencer a la otra persona de que puedo hacer lo que sea… Pero no dudé en empezar con ello. Pensé que sería difícil, pero que el resultado, al final, sería bueno.

P: ¿Cómo es tu vida cuando no estás trabajando?

R: Soy una persona hogareña. Estos días me dedico a ver muchas películas y miniseries. Es tiempo de calidad para mí. También me gusta trabajar con cerámica, es algo que me hace sentir muy cómoda y a gusto. Cuido a mis perros, salimos a dar paseos, y cuando me paro a tomar un café, aprovecho para chatear con mis amigos, o leo o escribo. También me gusta viajar a otros lugares del mundo, explorar.

P: ¿Cómo te describirías?

R: Soy una persona que intenta estar siempre donde se siente feliz y eso lleva intrínsecos otros elementos espirituales, como el éxito, el amor y la salud. No me gusta la gente hipócrita, el ego… y me alejo de quienes solo piensan en sí mismos.

P: ¿Cuál ha sido el mensaje más bonito que has recibido de España?

R: Me mandan muchos. Suelen enviarme buenos deseos y desearme suerte en mi carrera. Me hace muy feliz recibir mensajes tan bonitos de alguien que vive lejos. Me encanta el idioma español y planeo aprenderlo algún día.

P: ¿Cómo te ves en el futuro?

R: Como una persona que ha experimentado muchas cosas buenas y malas, que ha apreciado cada momento que ha vivido, que ha hecho felices a humanos y animales y que también consiguió ser feliz.