Desde que Telecinco haya confirmado que emitirá próximamente un documental en el que Julián Muñoz será el absoluto protagonista, en redes sociales no se habla de otra cosa. La cadena ha recibido grandes críticas, ya que no todo el mundo ha entendido que se le dé voz a un expolítico sobre el que pesan varios delitos que le llevaron a prisión. Tampoco que se le entreviste para criticar a Isabel Pantoja, con quien mantuvo una relación sentimental durante cuatro años que acabó en el 2009. «Telecinco le dará voz en un documental a Julián Muñoz, delincuente condenado a prisión por delitos como: cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística (entre otras cosas) para seguir linchando a Isabel Pantoja. El feminismo de Mediaset 12 meses 12 causas«, dice un usuario cuyo tweet ha sido muy aplaudido. Y es que algunos usuarios acusan a Mediaset de una doble moral, pues no comprenden el motivo por el que echaron a Antonio David Flores sin estar condenado y, en cambio, contratan a Julián Muñoz, que sí lo ha estado.

En la misma línea de este espectador, hay otros que critican que se dé cabida a Julián Muñoz en un programa de prime time. «Julián Muñoz, uno de los exponentes de la España más casposa y de la cultura del pelotazo. Un individuo q ha sido juzgado y condenado por la Justicia, por robar a manos llenas, ahora tiene un documental propio en Telecinco… VER PARA CREER», comenta otro. No obstante, no es en lo único que se repara. Son muchos los que hacen hincapié en la feminidad de la que presumían en Telecinco con la docuserie de Rocío Carrasco, algo de lo que no habría ni rastro con esta decisión. Al menos eso dicen muchos usuarios en el universo 2.0. «Otra prueba más de que a Mediaset se la suda el feminismo. Hacer un documental con Julián Muñoz para destrozar a Isabel Pantoja, vergonzoso».

Todavía es pronto para saber la fecha de emisión de esta docuserie que promete hacer ruido en el clan Pantoja. Aunque Isabel Pantoja no se ha pronunciado ni dado su opinión acerca del programa que le llevará de nuevo al disparadero, quien sí lo ha hecho ha sido su hija, Chabelita, que en ‘El programa de Ana Rosa’ ha dicho cómo cree que impactará en su madre ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’. «No tiene mucho sentido que salga ahora. Mi madre lo ha pasado bastante mal, la prensa se le echó encima y después cuando pasó lo que pasó. Para mi madre fue un calvario y es volver a removerlo. Si está mal imagínate cómo le puede sentar esto, aunque no lo vea le llega información. Nos enteramos igual», ha dicho este martes.