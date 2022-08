Críticas a Pilar Rubio y Sergio Ramos por su actitud en el museo Dalí de París

No todos los planes de Pilar Rubio y Sergio Ramos son lujosos y exclusivos, sino que también tienen inquietudes comunes, lo que les ha llevado a hacer una visita al Museo de Dalí en París. Ambos se han declarado en numerosas ocasiones amantes del arte y son propietarios de una colección personal de obras de arte de incalculable valor, pero quizá esto no les haga entender el error que han cometido al posar junto a algunas de las piezas más icónicas de Salvador Dalí. Algo que le ha granjeado muchas críticas y reproches en redes sociales, pues no comprenden cómo se exponen al riesgo de dañar las obras con sus ocurrencias, que pretenden ser graciosas, pero terminan por enervar a muchos de sus seguidores.

Vídeo: Redes sociales

La visita de Pilar Rubio y Sergio Ramos al Museo de Dalí en París no podría haber terminado con mayor polémica. La pareja se hizo fotos junto a esculturas y lienzos firmados por el afamado artista, a la vez que se grababan vídeos, como el caso del futbolista, presumiendo de tatuajes en plena galería. No dudaban en tocar todo aquello que les llamaba la atención, incluso se mofaban de algunas piezas sacándoles la lengua cual chiquillos, además ir recorriendo las salas del museo con gafas de sol, lo que supone un filtro al verdadero arte que Dalí pretendía transmitir con sus colores y formas. Una actitud que sus fans les han reprochado con especial dureza, subrayando que es negligente al poder ocasionar daños irreparables en piezas que son ya parte de nuestra historia moderna.

Los comentarios han sido especialmente duros, aunque tan solo reproduciremos aquellos menos hirientes o que no caigan en insultos para hacerse entender, aunque en las redes sociales y dado el enfado provocado por Pilar Rubio y Sergio Ramos, es difícil encontrar mensajes en los que no entren en descalificaciones personales: