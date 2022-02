Cristina Sánchez está desolada tras la muerte de su padre, el banderillero Antonio Sánchez, que ha fallecido a consecuencia de una grave enfermedad con la que llevaba batallando en los últimos meses. La torera, que decidió dejar los ruedos para apostar por su faceta como empresaria y diseñadora, no puede estar más destrozada por la noticia y es que estaba especialmente unida a su padre al tratarse también de su impulsor a la hora de romper barreras y convertirse en la torera más famosa de nuestro país, pese a tenerlo especialmente difícil.

Ahora, con profundo dolor, Cristina Sánchez se ha despedido de su padre con sus seguidores de Instagram como testigos. Lo hacía con una fotografía de ambos en la que aparecen vestidos de luces antes de una corrida, dándose ánimos y fuerzas antes de enfrentarse al toro. Como acompañamiento a la tierna instantánea en la que padre e hija se miran a los ojos y que evidencia su especial vínculo, la torera ha añadido unas emotivas palabras de despedida: “Gracias por todo, gracias por tanto papá. Cómo te voy a echar de menos. Me enseñaste una forma de ser, de estar y de sentir. Compartimos momentos infinitos. Vivirás siempre en mí”. Un emotivo mensaje que Cristina Sánchez ha querido cerrar con hashtags tan reveladores como #tequieropapa #amoreterno y, por último, #vida.

Cristina Sánchez le debe su gran pasión a su padre, banderillero de profesión. Aunque en un principio no quería que su hija se enfrentase al toro al saber el riesgo que esto conllevaba, finalmente cedió ante la idea de que ella rompería barreras en un mundo exclusivo de hombres, abriendo camino a otras mujeres, aunque pocas han logrado tener tanta atención mediática como ella. Recibió la alternativa en la plaza francesa de Nimes en 1996, con Curro Romero como padrino y con José María Manzanares como testigo. Dos nombres grandes en el mundo de la tauromaquia con los que su padre formó cuadrilla, para después convertirse en apoderado de su hija durante unos años de su fructífera carrera en el albero.

Como cabría esperar, la publicación más difícil que Cristina Sánchez ha tenido que realizar en sus redes sociales se han llenado de mensajes y muestras de cariño y apoyo. Algunas de ellas de rostros conocidos del mundo de la tauromaquia, como es el caso de Emilio de Justo o Cayetano Rivera, que le han dado las condolencias por su pérdida y le animan a seguir adelante como le hubiese gustado a su padre.

Una fotografía muy especial para Cristina Sánchez

La instantánea con la que Cristina Sánchez ha querido demostrar el especial vínculo que le unía a su padre ya la había mostrado en sus redes sociales. Lo hacía hace tan solo un año, con motivo del cumpleaños de su progenitor que, fruto de la casualidad, corresponde también con el suyo propio. Después de felicitarle, la torera pasaba a destacar la admiración que sentía por su padre, que ya se encontraba librando la batalla contra la enfermedad que finalmente le ha arrebatado la vida:

“Tenemos tantas cosas en común, que hasta para nacer coincidimos en el día 20 de febrero. Felicidades, este año más que nunca, siempre has sido un espejo para mí, pero en estos momentos en los que te veo luchar como un jabato por librar esta dura batalla, muchísimo más. Pocos saben de nuestros desvelos, de nuestros viajes, de nuestros entrenamientos, de nuestras regañinas, de escuchar tus historias, tus chistes, del miedo que veía reflejado en tus ojos en algunas tardes de tanto compromiso. De la exigencia que me inculcaste y me exigías todos y cada uno de los días. De ese compromiso que teníamos el uno con el otro de no fallarnos, de tu lucha y entrega en esta etapa de mi vida tan bonita, cuando estaba en activo. De tantas y tantas cosas por las que te admiro”.

En la misma publicación, Cristina Sánchez echaba la vista al pasado con un momento que le marcó en su infancia por poder compartir tiempo con su padre: “Todavía recuerdo cómo siendo una niña, te pedía si me podía ir contigo al parque de bomberos, me alucinaba ver cómo los bomberos se preparaban y cómo cuando tocaban los timbres, salían corriendo en esos camiones con el ruido inmenso de las sirenas. Yo esa noche de la emoción de saber que iba a pasar una jornada con mi padre, ya no dormía”, rememoraba. Pensamientos que seguramente ahora vuelven a su mente ahora que tiene que decir adiós a su padre tras su triste fallecimiento.