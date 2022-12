Las recientes declaraciones de Alba Carrillo sobre Cristina Porta no ha sentado bien a la periodista. «Beatriz Jarrín y Cristina Porta tenían la intención de terminar la noche con Jorge López, pero él quiso estar conmigo. No tuvieron esa suerte», espetaba el pasado viernes en ‘Sálvame’, horas antes de someterse a las preguntas del polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. El matrimonio de Jorge Pérez y Alicia Peña atraviesa horas bajas y Porta, amiga de ganador de ‘Supervivientes 2020’ y colaboradora de ‘Sálvame’, ha querido responder a su compañera en directo: «A ella le pica que Jorge y Alicia sigan juntos».

«Me reí en algunas ocasiones, pero me pareció una vergüenza”, ha valorado Cristina en ‘Sálvame’ sobre la intervención de Carrillo en el ‘Deluxe’. “He hablado con Jorge, él no lo vio, está desconectado, no ve la televisión… Estoy aquí para apoyar a Jorge, yo creo en su palabra».

«Habla de ti, que bastante tienes y deja señalar a otras personas», dice Cristina Porta a Alba Carrillo

“Yo sinceramente, lo que me ha transmitido Jorge, me da muchísima pena, él está mal, está muy jodido. Me parece una vergüenza. Para mentir, tienes que saber mentir y preparártelo un poquito mejor. Estúdiate mejor los papeles”, continuaba. «¿Quién es Alba para aconsejar a Isabel o a Alicia o para señalarme a mí y a Bea? Ella no es ejemplo para aconsejar. ¿Pero tú qué sabes? Habla de ti, que bastante tienes y deja señalar a otras personas y a otras mujeres”. También ha contestado directamente a las acusaciones de Alba: “Yo nunca he coincidido en ‘Supervivientes’ con Jorge, nunca he ido a un debate de ‘SV’. Así que Alba estúdiate un poquito mejor los papeles. Te lo tienes que preparar mejor”.

Este fin de semana, Alba Carrillo hablaba sobre la esposa de Jorge Pérez, Alicia Peña: «Nunca me dijo que fuera a dejar a su mujer. Yo empatizo con Alicia y me duele haberle hecho este daño, pero tenéis que comprenderme que a mí me duele cuando intentan echarme el muerto encima». Incluso aseguró que si estuviese en su lugar no tendría dudas y lo dejaría. «Yo si fuera su mujer, con él, desde luego, no me quedaba, pero por cobarde».

Además, la colaboradora ha acusado al que fuera ganador de ‘Supervivientes 2020’ de dar una versión distinta de los hechos a distintos compañeros de Mediaset. Y es que según ella lo sucedido podría haber pasado en cualquier momento y mucho antes: «Jorge me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido a mí antes».