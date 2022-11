Cristiano Ronaldo lleva días siendo personaje de actualidad gracias a la entrevista más sincera que ha concedida a Piers Morgan. Aunque no acostumbra a hablar de su vida privada, la que tiene cuando abandona los terrenos de juego, ahora ha dado el paso de hablar sobre los planes de boda que tiene con Georgina Rodríguez, con la que está aún más unido después de la trágica pérdida de su bebé.

La pareja no descarta pasar por el altar en un futuro

Aunque ya llevan seis años de relación, Georgina y Cristiano no han tenido nunca la necesidad de darse el ‘sí, quiero’. Pero es algo que no descartan: «No pienso ahora en eso, pero en el futuro, sí quiero», ha confesado el futbolista cuando le han preguntado sobre sus planes de boda. Por ahora parecen querer disfrutar de su faceta como padres de una familia numerosa que los hace muy felices.

En 2019, Cristiano Ronaldo ya habló de boda con la ‘influencer’ en el programa ‘Good Morning America’. «Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día… ¿por qué no? Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida», decía feliz y orgulloso. Habrá que esperar para ver si próximamente anuncian que pasan por el altar rodeados de su familia y amigos.

Se han convertido en un equipo: «Es el amor de mi vida»

También habla del que ha sido el golpe más duro de su vida siete meses después. Su hijo fallecía y tanto para él como para Georgina fueron momentos muy complicados: «Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil».

«A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer (…) Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir ¿dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?«, ha explicado emocionado Cristiano Ronaldo.

Sus hijos mayores preguntaron dónde estaba «el otro bebé»

Y, aunque es cierto que pocas cosas reconfortan cuando vives un episodio similar, a Cristiano Ronaldo hay algo que le hace sentir un poco mejor: hablar con su pequeño. Tiene guardadas sus cenizas junto a las de su padre en el sótano de su casa, un momento muy íntimo que ahora ha compartido con millones de personas. «Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso… el mensaje que me envían, especialmente mi hijo», ha apuntado el futbolista.