Horas después de que Ortega Cano revelara que José Antonio Rodríguez era el nuevo portavoz de la familia, él ha tenido una inesperada reacción ante la prensa

José Antonio Rodríguez es el portavoz de la familia. Al menos así lo aseguró este lunes Ortega Cano, quien cansado de la polémica, se ha echado a un lado para que sea él quien explique el parecer de todos. El torero y el resto de familia están en el mismo barco y, prueba de ello, el paso al frente que acaban de dar, siendo el propio diestro quien lo ha comunicado a los periodistas. Han sido más de dos meses de continuas preguntas y acusaciones, por lo que dejarán que alguien del círculo sea el encargado responder a la prensa. Sin embargo, solo un día después la historia ha vuelto a dar un giro inesperado. El marido de Gloria Mohedano ha reaparecido y ha desvelado que ya no dará más declaraciones: «Os quiero decir nada más que no voy a hacer ningún tipo más de declaración. Me tenéis que entender y nada más». Palabras que han dejado boquiabiertos a todos.

Vídeo: Europa Press

Asegura encontrarse bien, pero no quiere entrar en guerras. Aunque hace tan solo unos días cargó duramente contra su sobrina, ahora considera que no debe hacerlo y prefiere permanecer en un segundo plano. «Si ella no cree lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas», dijo en ‘Socialité’. Así se desvinculaba de cualquier versión que hubiera dado Rociito en el documental, dejando claro que él está del lado de Rocío Flores. De hecho, insistió en que había escuchado a la hija de Rocío Carrasco relatar qué había sucedido el 27 de julio de 2012, día en el que se produjo la paliza de la hija a su madre, y se creía su versión a pies juntillas. «He escuchado las dos versiones y me creo la de Rocío Flores», insistió. Con la decisión de José Antonio Rodríguez de mantenerse en silencio, puede que la familia de Rocío Jurado vuelva a pronunciase sin necesidad de ningún portavoz.

Solo quedan horas para que Rocío Carrasco vuelva a romper su silencio en televisión, pues tal y como anunció ella misma este miércoles estará en el plató del debate para cerrar la primera temporada de su docuserie. Quizás aproveche este encuentro para responder a su tío y abrir un nuevo melón sobre la familia, aunque todavía se desconoce cuáles son los temas que abordarán. Este martes Rociito ha sido vista en Chipiona grabando unas imágenes para el programa, justo el día en el que cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado. La hija de ‘La más grande’ se ha acercado al cementerio donde yacen los restos de su madre, a donde ha acudido escoltada por un grupo de personas de confianza, que han impedido que se le grabara durante esta visita.