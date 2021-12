Confesiones íntimas, secretos sexuales y revelaciones muy sorprendentes. El polígrafo de Kiko Matamoros en ‘Sábado Deluxe’ nos deja grandes titulares como el siguiente: «Me he acostado con más de 500 mujeres». También ha reconocido haber participado en distintas orgías, muchos tríos e, incluso, haber tenido relaciones con dos presentadoras de televisión. Eso sí, ha evitado dar nombres.

El colaborador ha hablado sin tapujos de su ajetreada vida sexual. «Yo creo que me he acostado con más de 500 mujeres. Tengo 65 años y me estrené el día que pasé de los 15 a los 16. He tenido tiempo en 50 años», ha afirmado. Ha recordado que el máximo tiempo que había estado sin mantener relaciones ha sido cuando ha estado enfermo.

Ante la sorpresa de muchos compañeros, ha explicado haber participado en una treintena de tríos. «Hemos estado dos hombres con una mujer y cinco. Si es una práctica que te gusta, es algo muy normal». La primera experiencia que tuvo fueron cinco chicos y una chica y tenía entonces 18 años. «La chica era estadounidense, era novia de un exfutbolista del Madrid que el pobre se murió en un accidente de tráfico».

No ha querido revelar si los tríos fueron con su exmujer Makoke. Ante esa pregunta ha preferido mantenerse en silencio. «Los últimos tiempos de mi matrimonio con ella no tenía relaciones apenas». Las confesiones han continuado con las orgías en las cuales ha participado en diversas de ellas. «No tiene nada de malo. Hay algunas que son cansadas y no acaban nunca. Al día siguiente te puede doler todo». Ha recordado que ha estado en una que fue una auténtico «desbarajuste general con más de 25 personas. Yo simplemente miré un rato y me fui».

Hace el amor todos los días

Kiko Matamoros ha asegurado que hace el amor todos los días con su actual pareja, la ‘influencer’ Marta López, con quien se lleva nada menos que cuarenta años. Conchita ha corroborado que ha dicho la verdad. «Es como un entrenamiento. Estoy convencido de ello. Tienes que tener a una persona al lado que te excite y te provoque este deseo. Tengo a mi lado a una persona espectacular. Cuando no lo hago duermo mal». También ha explicado que le ha dicho a su chica, con quien lleva tres años de relación, que cuando sea mayor no desea ser una carga para ella.

Las confesiones no han terminado ahí. Ha contado que ha mantenido relaciones con dos presentadoras de televisión de quienes no ha revelado su identidad -aunque ha apuntado que una de ellas trabajaba en los informativos-. Uno de los ‘affaire’ se produjo hace tiempo, unos 20 años atrás, cuando estaba casado. Además, ha confirmado que en distintas ocasiones ha tomado viagra. «Mi vida es la que es», ha concluido.