El embarazo de Cristina Pedroche ha supuesto un auténtico campanazo para la presentadora y es que ella y David Muñoz no pueden estar más felices. La pareja espera su primer hijo para el próximo verano, aunque todavía ni ella ni el chef se han pronunciado sobre la noticia. Quien sí lo ha hecho ha sido su círculo. Hablamos de sus compañeros de ‘Zapeando’, a quienes parece ser que la información también ha pillado por sorpresa. Desde el plató en el que todos trabajan y teniendo lo que son sus primeras reacciones, han explicado que han hablado con ella.

Dani Mateo, presentador del espacio de televisión, ha sido el primero en tocar este asunto que tanta expectación ha generado desde que se ha hecho público su estado de buena esperanza. «Os hablo de todo corazón, queridos amigos, no lo sabemos ninguno aquí. Cristina no suelta prenda, no sabemos nada. Evidentemente su whatsapp ha ardido esta mañana, pero no sabemos nada», asegura el cómico. En ese instante, miraba directamente a Miki Nadal, uno de los mejores amigos de Pedroche y quien tampoco dio pistas de qué sabía al respecto. «Miro a Miki directamente, que tampoco sabe nada. Habrá que esperar a que Cristina nos lo cuente y ya veremos», añadía.

Aunque Dani Mateo aprovechaba el momento para sugerir a Cristina Pedroche que confirmara la noticia en ‘Zapeando’, de momento, ella no ha recogido el guante. «¿Te imaginas que llama aquí para decirlo? En las Campanadas no, que la ve poca gente, mejor llama a Zapeando», dijo entre carcajadas. Lorena Castell, también colega del programa, prefería no tirar de la lengua a nadie y se limitaba a mandar un beso a Cristina, gesto cariñoso que a buen seguro habrá agradecido la de Vallecas. «Sea lo que sea, Cris, te mandamos un besito», decía la ganadora de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’.

SEMANA se ponía en contacto con su círculo y nos aseguraban estar muy felices con el giro que acaba de dar la vida de Cristina. Eso sí, se muestran sorprendidos porque la noticia no se haya filtrado hasta ahora, una bomba que Pedroche pensaba estallar el día de las Campanadas desde la Puerta del Sol. “Nos extraña que no haya salido antes, cada vez era más evidente. Hay cosas que, por mucho que se quiera, no se pueden ocultar. Todos teníamos cuidado de hacer la más mínima referencia al tema. Son cosas muy delicadas, ella es la que tiene que compartirlo en el momento que considere”, dice el círculo más íntimo de la presentadora a SEMANA.

Nos insisten que Cristina hubiera preferido contarlo ella, pero es consciente de que «arrasara» en audiencia, una consecuencia que evidentemente le hace muy feliz a pesar de todo. «Al final, que la noticia se haya filtrado no hace más que aumentar la expectación que tenía todo el mundo por verla. Este año encima, será el más sorprendente», nos explican.