El pasado miércoles, Anna Ferrer Padilla cumplía 25 años y no ha sido hasta este fin de semana cuando ha aprovechado la ocasión para hacer un fiestón y celebrarlo por todo lo alto. La hija de Paz Padilla ha reunido en un local a un gran número de amigos y todos han podido disfrutar de una divertida fiesta de disfraces inspirada en los años 2000. Una gran velada en la que hemos podido ver a la joven con su mejor look retro, así como batallas de ‘Furor’ y la actuación especial de uno de los mitos de la época, Álex Ubago.

Aprovechando que coincidía con los carnavales, Anna Ferrer Padilla ha celebrado este sábado una gran fiesta de cumpleaños en la que todos sus invitados han disfrutado a lo lindo. En concreto, la hija de Paz Padilla ha querido viajar al pasado y ha hecho una fiesta temática, ambientada en los años 2000, para soplar las velas. No faltaba ningún tipo de detalles. Gracias a las redes sociales, hemos podido ver a todos los invitados caracterizados de los míticos personajes e ídolos pop que estaban tan de moda en aquella época: desde María Isabel, pasando por Estopa hasta Hannah Montana.

Todos se lo pasaron en grande, y no es para menos. La cumpleañera apostó por un look en el que no faltaban un top corto de brillante, pinzas de colores en el pelo, cadenas plateadas y pantalones de tiro bajo. La influencer no dudó en inspirarse en los grandes iconos de aquella época como Paris Hilton, Hilary Duff o incluso Christina Aguilera. En cuanto a la tarta de cumpleaños, estaba perfectamente decorada para la ocasión. Sin querer quitarle protagonismo a su hija, Paz Padilla también llamó la atención de todos los presentes. La presentadora de ‘Sálvame’ se inspiró en Lady Gaga y apareció con un look de lo más extravagante (con peluca rubia incluida) para divertirse en la fiesta de cumpleaños de su hija.

Por si fuera poco, y consciente de que todos aprovecharían la ocasión para fardar del fiestón en sus redes sociales, la cumpleañera instaló un photocall temático en lo que no faltaba ningún personaje de las series y películas de su infancia. Entre ellos, podemos ver el icónico dibujo de Lizzie McGuire, imágenes de ‘Chicas Malas’, todos y cada uno de los personajes de ‘High School Musical’, el logo de las Bratz y fotogramas de ‘Grease’ y ‘Física o química’.

Mucho ‘Furor’ y la sorpresa de Álex Ubago

Esta fiesta de cumpleaños también ha sido una auténtica declaración de intenciones por parte de Paz Padilla gracias a la presencia de Alonso Caparrós, el colaborador de ‘Sálvame’ con el que mayor relación tiene. Como no podía ser de otra forma, el tertuliano aprovechó para sorprender a todos retomando su rol como presentador de ‘Furor’. Poco después de que la cumpleañera soplara las velas, Anna Ferrer recibió una gran sorpresa: la actuación especial de Álex Ubago.