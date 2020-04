Susana Molina se ha convertido en una de las influencers más seguidas del panorama nacional acumulando ya más de 980.000 seguidores. La murciana es una gran fanática del mundo de la moda y ahora, nos colamos en su armario y nos enseña tanto sus gangas más baratas como esos caprichos más lujosos que se ha dado a lo largo de estos años. Susana nos habla de su estilo: «Tengo un estilo bastante básico pero tengo algunas cosas bastante curiosas que os pueden interesar», ha dicho la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Susana Molina nos abre las puertas de su armario

Susana ha asegurado su gran fanatismo por las compras y la ropa, ha desvelado que pasa mucho tiempo buceando por las páginas webs, mirando nuevas prendas o viendo las tendencias que se llevarán las próximas temporadas. La murciana, en su canal de MTMAD, está abriéndose en canal y nos está contando cosas que antes no conocíamos de ella: desde su parte solidaria cuando era pequeña hasta su primer trabajo después de ‘Gran Hermano’ en el que comenzó en una tienda tras ganar el maletín de los 100.000 euros.

La concursante ha respondido a algunas preguntas sobre moda y además nos ha mostrado sus prendas más caras: «Lo tengo bastante claro, la verdad. No suelo comprar cosas caras pero este invierno hice dos inversiones más caras de lo que normalmente suelo comprar yo. Y son estos dos bolsos», ha comenzado diciendo antes de mostrarnos un bolso de Prada valorado en 550 €. Se trata del minibolso Prada Re-Edition 2000 de nylon. «Me compre primero este bolso de Prada. Yo quería hace tiempo hacer una inversión en un bolso. Quería otro, pero empecé a verlo en todo el mundo. Estaba agotado en todas las tiendas. Y dije esto es el destino y no me lo tengo que comprar. Como no es una cosa baratita no iba a hacerlo a la ligera», ha explicado.

Un mini bolso de Prada, el primer capricho de Susana este año

«Un día iba andando por la calle y vi en la tienda este (enseñándonos el bolso), que nunca se me había ocurrido comprarlo. Creo que fue la mejor compra que hice porque no me arrepiento para nada. Para ser yo una persona que no se gasta mucho dinero en ropa no me dolió», ha asegurado la que fuera ganadora de Gran Hermano y saltara a la fama por ello. Pero este no es únicamente el capricho que se ha dado este año Susana Molina. Parece que ahora que ha vuelto ascender en el mundo de la fama, la joven murciana quiere hacerse con esos caprichitos que siempre ha soñado y que antes no se ha atrevido a hacer. Os mostramos todas esas prendas favoritos y auto regalos que Susana Molina se ha hecho.