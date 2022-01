Cinco años sin Bimba Bosé: así la recuerdan su familia y amigos

Bimba Bosé falleció el 23 de enero de hace cinco años, dejando desoladas a sus hijas, al resto de su familia y a la larga lista de amigos famosos que tenía. La cantante y modelo había estado luchando incansablemente contra el cáncer de mama que padecía. Cuando se cumple un lusto de su muerte, han sido muchos los que han querido recordarla con cariño, dejando claro que la tienen todavía muy presente.

Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los rostros conocidos y también personas anónimas los que han querido mandar mensajes a la madre de Bimba Bosé cuando esta ha compartido esta instantánea: «❤️❤️❤️», ha escrito Cristina Cifuentes. «❤️❤️❤️❤️un beso, Lucía», declaraba Alba Carrillo. Pero también ha habido mensajes de personas desconocidas: «Bimba, tu niña ❤️, la estrella con más luz del firmamento. Siempre junto a los seres amados 😍», «Lo más hermoso de un hijo te acompaña siempre, te ha dejado en el viaje de la vida. En la siguiente parada encontramos nuevos miembros de la familia con nuestros ojos. Su carácter y su sonrisa que nos hacen recordar que están a nuestro lado un abrazo».

Los que no se han olvidado de ella en este día tan duro para todos son, que tenían una relación muy cercana con Bimba Bosé. La cantante ha compartido una galería con fotos que tiene de ella y junto a todas estas instantáneas escribía: «Un brindis por Bimba, hoy cinco años desde que te fuiste. La mitad de mi amor viaja hacia ti en las estrellas y la otra mitad se queda aquí con las dos estrellas que dejaste como regalo, @ucancallmedora y June. #BimbaForever 💔🖤❤️🌹🖤🌹❤️🌹🖤🌹❤️🖤💔», ha escrito Alaska.

Por su parte, Mario Vaquerizo escribía: «Bimba, preciosa mía. Aquí estoy sintiéndote tan presente como el primer día que te conocí. Nunca se me olvidará. Un carrusel de fotos recuerdos con algunas personas que también sienten lo mismo que yo: @ucancallmedora , June y @alaskaoficial La verdad es que te echo mucho de menos, no lo puedo evitar», declaraba junto a varias fotos en la que él mismo posa no solo con Bimba y sus hijas, también con David Delfín, que falleció en junio de 2017, tan solo unos meses después de que lo hiciera Bimba.