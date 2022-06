No se habla de otra cosa. Santi Millán lleva horas siendo Trending Topic en Twitter después de que se filtrara un vídeo de él manteniendo relaciones sexuales con una chica rubia que no es su mujer. El presentador de televisión ya se ha pronunciado al respecto, asegurando que con lo que ha ocurrido «se ha cometido un delito». Pero la que ha dado un paso al frente también es la chica rubia que aparece en el vídeo. Y es que no ha dudado en cerrarse su perfil en las redes sociales para evitar que se desvele su identidad.

La chica del vídeo también reacciona a la filtración

Consciente de que este tema ha dado la vuelta a nuestro país, la chica parece tener claro que no quiere que se desvele su identidad. Tanto es así que no ha dudado en cerrar su perfil en las redes sociales, los que tenía públicos, para evitar que se pueda hablar de ella. Lo cierto es que ha sido víctima también de la filtración de este vídeo, que ha convertido al presentador de ‘Got Talent’ en personaje viral.

El que ha tenido ya también una primera reacción ha sido Santi, que ha declarado rotundo qué piensa de lo que ha ocurrido: «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito», declara rotundo a ABC.

Santi Millán asegura que «se ha cometido un delito»

Pero no es lo único que ha querido decir el presentador de televisión. Este dice no saber nada sobre leyes aunque asegura que se ha cometido un delito con la filtración de este vídeo: «Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar», ha añadido Santi Millán al medio anteriormente citado.

Un vídeo que se ha convertido en Trending Topic

En el vídeo que se ha hecho viral, el presentador aparece manteniendo relaciones sexuales en una habitación con una chica rubia que no es su mujer. Un clip de no más de un minuto de duración en el que se puede ver al actor grabando el momento, todo un bombazo que se ha convertido en Trending Topic. Aparecen completamente desnudos sobre una cama y es Santi Millán quien graba la escena con un teléfono móvil, sin imaginar que la grabación acabaría en las manos equivocadas.

De momento, se desconoce cómo se ha filtrado el vídeo y si Santi Millán ha sido víctima de un hackeo, una cuestión que probablemente se resuelva próximamente. Recordemos que el presentador está casado con Rosa Olucha desde el año 2009 y tiene dos hijos, no obstante, desde la filtración del vídeo ella no se ha pronunciado acerca del punto en el que se encuentra su matrimonio.

Desde hace apenas unos días, Santi Millán está centrado en las grabaciones de la nueva temporada de ‘Got Talent’, que este año trae a un nuevo miembro del jurado, Paula Echevarría. Él sigue siendo el presentador de este programa, que empezó a presentar en enero de 2016.