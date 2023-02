Charo Reina ha conseguido su sueño de alcanzar un peso saludable y afianzar un nuevo estilo de vida basado en una nueva alimentación gracias a Pronokal. La artista ha charlado con SEMANA y nos ha desvelado como la depresión que llegó a padecer tras la muerte de sus padres ha derivado en una fuerte ansiedad, llevándola a comerse en alguna ocasión hasta dos tartas enteras con cuchara por ello. Esta situación ha sido límite, haciendo que alcanzara los 130 kilos y que, incluso, derivara en sufrir agorafobia, que le impedía estar en espacios abiertos, y que le impidió continuar con su carrera.

También te interesará

Recuperada y en una talla 42, la artista reflexiona sobre esta dura etapa y todo lo que esto ha conllevado: un borrón y cuenta nueva con todos los rencores del pasado. La sobrina de Juana Reina, que triunfa en la actualidad gracias a los cortos de cine que ha grabado, alguno preseleccionado para los Óscar, ha tenido tiempo para plantearse otros aspectos como una posible reconciliación con Isabel Pantoja. Tras años de desencuentros con la tonadillera, no le importaría recuperar su amistad. Lee a continuación cómo Charo Reina hace frente a esta nueva etapa.

Charo Reina supera una fuerte depresión

Pregunta: ¿Por qué has optado por este cambio de vida ahora?

Charo Reina: Todo venía provocado por una situación anímica y mental muy difícil. Empieza con la enfermedad de mi madre, su muerte a los diez meses junto a la de mi padre y entrar en pandemia justo después. Aquello me provocó un caos emocional y lo único que me aliviaba era comer. Me puse en 130 kilos y aquello ya era insostenible, no me reconocía ya ni mentalmente. Pasé una depresión muy grande, desembocó en una agorafobia.

P: ¿Cómo superaste eso?

C.R.: Con tratamiento médico, primero con un psicólogo y después un psiquiatra. Gracias a Dios, hoy en día estoy muy bien. Tengo un psicoterapeuta al que voy normalmente, pero ya estoy bien.

P: ¿Cómo lo ha vivido tu familia?

C.R.: Lo han vivido mal viéndome, pero sobre todo apoyándome muchísimo, siempre conmigo, a mi vera. Ahora cuando me ven así y me ven tan feliz. que voy a mi gimnasio, que hago todo lo que quiero, que empiezo a trabajar, que empiezo a ponerme otra vez en el mercado, entonces lógicamente estamos muy felices. Y después físicamente han visto el cambio que yo he hecho, Saben que ha sido por salud.

P: Y en esos momentos duros, ¿te ha decepcionado alguien?

C.R: Han estado todos los que tienen que estar y los que no han estado es porque no se han enterado. Porque yo me he negado a que sufrieran conmigo. Porque sé que la gente que me quiere sufre cuando estoy mal. Precisamente el otro día, por ejemplo, estuve cenando Lolita y con Charo Vega, las tres juntas y Lolita me riñó porque no le había contado nada.

El conflicto con Isabel Pantoja y la posibilidad de reconciliarse

P: ¿Te gustaría recuperar tu amistad con Isabel Pantoja?

C.R: Claro, ¿por qué no? Yo tengo amistad con muchísima gente que para mí son muy importantes en mi vida, que lo han sido y que seguirán siéndolo. Y tampoco tengo que sentarme con una persona en particular, pero, por supuesto.

P: ¿Qué circunstancias tendrían que darse?

C.R: Ninguna. Mirarnos y abrazarnos. Hay dos palabras mágicas en la vida que son: gracias y perdón. El perdón te hace libre, pero mucho más libre te hace perdonar. Yo creo que, si algún día pasa y nos miramos, nos abrazamos y decimos como decíamos ayer, todo habrá cambiado.

P: ¿Has tenido ganas de llamarla?

C.R: Sí, claro, ¿porque no?

P: Ella ha pasado momentos muy duros.

C.R: Y yo.

P: ¿Cómo has vivido todo lo que ha pasado con su hijo Kiko?

C.R.: Kiko sabe perfectamente lo que yo pienso de todo, él lo sabe porque yo se lo he dicho a él y ya está. Y con eso basta

P: ¿Te gustaría una reconciliación?

C.R.: Por supuesto. Yo tengo una relación con mis hijos tan bonita y grande y tan especial que no concibo ninguna otra relación con un hijo que no sea esa. No la concibo.