Chabelita Pantoja ha acudido al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ como cada viernes, pero ha sido un día complicado. Justo cuando estaba en el tren que le ha llevado desde El Puerto de Santa María, Cádiz, donde vive, hasta Madrid, se ha enterado de la muerte de Bernardo Pantoja. Aún así, la colaboradora de televisión ha acudido a su trabajo y ha dejado claro que cuando acabe, viajará a Sevilla para estar al lado de su prima, Anabel Pantoja, con la que se lleva muy bien.

La joven ha querido ser sincera y ha hablado de la situación: «La verdad es que todos éramos conscientes de que estaba mal, Anabel ha ido a verle siempre que bajaba a Sevilla. El miércoles me entero de que se está yendo de Madrid a Sevilla porque el estado de salud es delicado. Ella me avisa de que la cosa no está bien. Estaban esperando el desenlace. La cosa estaba grave», ha empezado diciendo.

La joven desvela cuándo se ha enterado de la muerte de Bernardo

Además ha contado cómo se ha enterado de este dura noticia: «No he hablado con mi madre, la he llamado, pero no me ha cogido el teléfono. También he llamado a mi prima, pero no son momentos. Estoy informada de todo por la madre de Anabel. Hace una hora que me he enterado, estaba en el tren», ha declarado.

Aunque Chabelita Pantoja no tenía relación con su tío, pero quiere estar al lado de su prima en estos momentos: «Con Bernardo no tenía relación, me ha pillado llegando a Madrid. Obviamente iré a apoyar a mi prima, espero llegar. Mi hermano ha podido acercarse porque se sabe que desde ayer está mal».

Reprocha a su hermano que no se haya acercado

Precisamente dedica unas palabras duras a su hermano, ya que se podría haber acercado estos días al hospital: «Mi hermano sabía que su tío estaba mal desde ayer. Cuando murió mi abuela fue a apoyar a mi madre. Bernardo igual, lleva un tiempo ingresado. No había solución, se enteró ayer e irá al tanatorio, supongo. Es lo normal. Para él lo normal no es lo normal para nosotros. Tendrá que ir, me parece raro que no haya ido durante el día de ayer. Dirá que se va a encontrar con su madre. Prefiero no decir nada más. Me callo por la situación».

El dj ha sido uno de los primeros en dedicar un mensaje de despedida a su tío a través de las redes sociales. La foto que ha elegido para despedirse de él es una en la que aparece su tío sujetando sus piernas cuando era apenas un bebé y su padre, que lo coge en brazos mientras ambos ríen mirándolo con ternura. «Descansa en paz tito», le dedica a su tío recién fallecido después de un largo ingreso en el hospital. Durante su infancia mantenía una relación increíble con su tío, pero poco a poco se fue enfriando. Aún así, tiene muy buen rollo con su prima, Anabel Pantoja, que está pasando ahora un delicado momento.