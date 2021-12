El cumpleaños de la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales ha evidenciado una vez más las rupturas familiares. Si bien Anabel Pantoja se acercó a Sevilla para asistir a la fiesta que los padres de la pequeña le habían organizado, no hubo ni rastro ni de Chabelita ni tampoco de su madre, Isabel Pantoja. Ninguna de las dos acudió a la cita, lo que les aleja del DJ, pues sabían lo importante que era para la niña este día tan especial para ella. No obstante, nada es lo que parece. La hermana de Kiko no se personó y ha sido este viernes cuando ha dado los verdaderos motivos de su ausencia. Consciente de que le iban a preguntar sus compañeros en ‘El programa de Ana Rosa’, Chabelita ha hecho gala de su sinceridad y ha explicado sus razones.

«A mí no me han invitado, no tenemos relación con ellos. Era el cumple de mi sobrina y yo tengo al primo de mis sobrinas. A Alberto probablemente le hubiera gustado ir», ha dicho la hermana de Kiko Rivera. «En mi familia no he vivido momentos tan familiares, pero sí me gustaría fomentar la relación entre los primos«, ha continuado. Por su parte, está convencida de que fue Irene quien propició la invitación de Anabel, quien a diferencia de ella, sí que era esperada en la fiesta de su sobrina. Eso sí, Chabelita quiso tener un detalle con la pequeña y ella y su hijo la felicitaron a través de un mensaje, una gestión que hizo la propia Chabelita con su teléfono móvil.

Aunque Anabel no quiso hacer declaraciones a su llegada a Sevilla y se mostró muy enfadada con la prensa, sí que utilizó sus redes para gritarle al mundo lo especial que es para ella. Llegó a la casa de Kiko tras varias semanas enfrentada con él y sin ningún contacto previo, siendo en el interior de la vivienda donde quizás hayan limado asperezas. La propia Chabelita se ha sorprendido, eso sí, ha aclarado que no sería extraño, ya que «arreglan todo en tiempo récord». «Ya eres mi Reina del Flow, sé que dentro de ti llevas algo mío, te quiero mi niña, mi alegría, mi tocaya y mi princesa. Felicidades tu Tata te AMA. Siempre bailaremos hasta caernos al suelo», dijo horas antes de su encuentro para felicitar a la pequeña Ana.

Vídeo: Europa Press

Una fiesta ambientada en Disney

Tanto Kiko como Irene se esforzaron porque la celebración de su hija estuviera a la altura. En concreto, se decantaron por una fiesta ambientada en el mundo Disney y así se pudo ver en cada uno de los rincones ya que estaban inspirados en la película de ‘Alicia en el País de las Maravillas’. La decoración, los globos, los regalos…consiguieron hacer de esta fecha un día inolvidable tanto para invitados como para la protagonista de la jornada, aunque no asistieran todos los miembros de su familia.

