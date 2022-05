Dos semanas de infarto para Johnny Depp y Amber Heard en los tribunales que han llegado a su fin, por el momento, tras un receso en el juicio que los mantiene enfrentados hasta el próximo 16 de mayo. La afamada pareja de Hollywood sigue lanzándose acusaciones de lo más graves para describir ante la justicia al otro como un monstruo sin sentimientos capaz de todo para hacer daño. Sin embargo, esta vez las acusaciones no han venido desde la parte contraria, sino desde las redes sociales que no han perdido detalle de lo sucedido en la última vista del amargo proceso legal que mantiene en vilo a medio mundo. Un gesto de Amber Heard que a muchos les hace pensar que ha consumido supuestamente drogas ante la mirada de todos en mitad del juicio, aunque sabiendo muy bien cómo disimular la acción para no despertar sospechas. Ahora bien, en las redes sociales no pierden detalle de nada y el vídeo del momento ya es todo un escándalo que se ha convertido en un fenómeno viral.

Vídeo: Twitter

Han sido los fans de Johnny Depp los que han logrado hacer que el vídeo tenga un gran alcance en las redes sociales, donde no se andan con medias tintas y directamente acusan a Amber Heard de estar “esnifando drogas”. Ahora bien, en las imágenes de la polémica está abierta la interpretación y es que no se ve claramente qué hace exactamente la actriz, aunque la mayoría lo tiene muy claro y sentencia que está consumiendo drogas de manera disimulada en el juicio, ayudándose de un pañuelo de papel para no llamar la atención de los presentes. En un momento del interrogatorio, Amber Heard se lleva las manos a la nariz junto al pañuelo, introduce uno de sus dedos en uno de los orificios y aspira.

Unos piensan que simplemente se sorbe los mocos, pero otros hablan de otras sustancias ilegales. Tras este gesto rápido, la actitud de la actriz se vuelve algo más titubeante, nerviosa y se muestra más alerta que antes, lo que para muchos es una confirmación, aunque para otros no prueba nada. Vea el vídeo y juzgue por sí mismo qué hace Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp: ¿está esnifando drogas o solo limpiando su nariz de mocos?