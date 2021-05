Ha muerto Franco Battiato, revolucionado de la música. El artista ha fallecido a los 76 años tras varios años padeciendo Alzheimer.

El músico Franco Battiato ha muerto a los 76 años en Sicilia. El artista ha fallecido en su refugio, un castillo en el que se olvidó de todos sus recuerdos. Tras padecer Alzheimer, este revolucionario fue el autor de obras como ‘Centro de gravedad permanente’, ‘Bandera blanca’ o ‘Yo quiero verte danzar’, e incluso llegó a cambiar la música en Italia. Lo hizo con discos como ‘La voce del padrone’, temas muy recordados y que le han convertido en una gran leyenda. Llevaba varios años alejado de los medios, pero Battiato ha muerto junto a sus amigos y lo ha hecho un enclave de ensueño.

El último concierto del italiano tuvo lugar el 17 de septiembre de 2017, siendo dos años antes cuando sufrió una rotura en su fémur tras la que le costó volver al ruedo. Fue el pasado año cuando presentó su último trabajo, ‘Torneremo ancora’, el cual tenía viejas canciones y un presagio que no todo el mundo entendió y que ahora cobra más sentido que nunca. «La vida no termina. Es como el sueño. El nacimiento como el despertar. Hasta que no seamos libres, regresaremos otra vez”, decía esta canción.

Su funeral se celebrará en la intimidad, más aún si se tiene en cuenta la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Ya son muchos los que se han despedido de él a través de las redes, entre ellos, el ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini: «Nos dejó un Maestro. Uno de los más grandes compositores italianos. Único, inimitable siempre buscando nuevas expresiones artísticas. Deja un legado perenne».

Siempre destacaron de él su personalidad, pues según su entorno era tremendamente particular. Tenía devoción por su madre, así lo demuestra que cuando adquirió el castillo Moncada en Milo, propiedad en la que ha fallecido, restaurara la capilla en honor a su progenitora, donde incluso le dedicaba a ella una misa cada mañana.