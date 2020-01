Una triste noticia para el mundo del deporte. El legendario exjugador de los Lakers, Kobe Bryant, ha muerto víctima de un accidente de helicóptero. Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este domingo (10:00 hora local) cuando su helicóptero privado se estrelló en la ciudad de Calabasas, California. La estrella de la NBA, de 41 años, estaba acompañado por, al menos, otras cuatro personas. Un fatal accidente que no deja supervivientes.

Los medios estadounidenses han confirmado la muerte de cinco personas, entre ellas, la de una hija de Kobe, Gianna (publicaba TMZ), de 13 años. Se descarta que su mujer, Vanessa Bryant, estuviera con este. Poco detalles se conocen sobre este trágico suceso que ha conmocionado al mundo del deporte. Según señalan desde diversos medios norteamericanos aún no ha trascendido la causa del choque, pero se baraja la hipótesis de la niebla. Era habitual que el carismático deportista se desplazara en su helicóptero, un modelo Sikorsky S-76.

Las condolencias por el fallecimiento no se han hecho esperar. El exjugador de baloncesto José Manuel Calderón mostraba su pesar ante la noticia: «No me lo puedo creer! No sé que decir! He llorado cuando lo he visto! Increíble! Duele mucho! Es un día muy triste! DEP». Iker Casillas mostraba su conmoción: «Me acabo de quedar pálido! Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos! Sin palabras. Mis condolencias. El baloncesto, y el deporte en general, está de luto. D.E.P».

Kobe Bryant se consagró como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Retirado de las canchas hace cuatro años, jugó durante 20 temporadas en Los Ángeles Lakers logrando 5 anillos de campeón de la NBA. En lo que concierne a lo personal, estaba casado con Vanessa Laine desde hace casi 20 años. El matrimonio era padre de cuatro hijas.