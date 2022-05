Una vez más, Madonna ha revolucionado las redes sociales al compartir unas imágenes muy llamativas. En esta ocasión no ha provocado a sus followers con sugerentes posados, desnudos o transparencias. Han sido unas fotos familiares las que han provocado un aluvión de comentarios y likes en su perfil de Instagram. Y es que la diva del pop se ha dejado ver con David Banda, su tercer hijo. Juntos han acudido al Campeonato Mundial de Peso Ligero de la AMB en Nueva York. Para la ocasión no han lucido trapitos de andar por casa. Madre e hijo han llevado unos chándales de esos que marcan tendencia: ella, un conjunto negro oversize de la colección de Balenciaga para Adidas más molón; el joven, por su parte, se ha ataviado con un vestido de la misma marca que no ha pasado desapercibido. Y es que el diseño es una réplica casi exacta del vestido que la cantante, icono de la moda desde tiempos inmemoriales, llevó en 1993.

Madonna decidió adoptar a David Banda en el año 2006, después de verlo en un orfanato de Malawi. El pequeño era apenas un bebé cuando la arista y su entonces marido, Guy Ritchie, se quedaron prendados con él durante su visita a un centro de menores. En un primer lugar obtuvieron su custodia temporal y en el año 2008 lograron la adopción. Fue el padre biológico de David quien lo llevó al orfanato, ya que consideraba que era «el mejor camino para garantizar la sobrevivencia del pequeño» tras la muerte de su esposa.

Así habla Madonna de David Banda: «Es con quien tengo más en común»

En diversas entrevistas, la intérprete de Like A Virgin ha dicho que, de sus seis hijos, David Banda Mwale Ciccone Ritchie (es su nombre completo) es el que se parece más a ella, incluso en su gusto por la moda. Podría decirse que el joven, nacido el 24 de septiembre de 2005, es su ojito derecho. Los dos comparten su pasión por la música, el baile y las artes. «Lo que tiene es concentración y determinación. Estoy bastante segura de que lo sacó de mí. Es con quien tengo más en común. Siento que me atrapa; tiene más de mi ADN que cualquiera de mis hijos hasta ahora», ha confesado Madonna a la edicion británica de ‘Vogue’. Prueba de ese feeling que existe entre ellos son los vídeos que ha publicado ella de su hijo presumiendo de su sobrado talento para la danza (¡baila que te mueres!).

A la vista está que madre e hijo tienen una complicidad enorme. David Banda ha causado furor en las redes con el vestido de Adidas rojo que ya llevó Jodie Turner-Smith en una fiesta posterior a la Met Gala y que, para alegría de los amantes de la moda, sale a la venta el próximo 7 de junio. La puesta en escena de ambos en las plataformas digitales, seguro que hará que el modelito se agote en cuestión de minutos nada más salir al mercado. Por si aún no conocían a este chico, ya no cabe duda alguna: ha nacido una estrella.