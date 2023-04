Mila Kunis

Milena Márkovna Kunis es una actriz ucraniana-estadounidense. Con nueve años asistía a clases de interpretación, y empezó a aparecer en posters, catálogos y anuncios de televisión. Apareció por primera vez en televisión en un episodio de Days of our lives. En 1998 formó parte del elenco de That 70's show, papel gracias al cual alcanzaría la fama mundial. ... La desconcertante decisión de Ashton Kutcher y Mila Kunis de no dejar herencia a sus hijos […] saber más »