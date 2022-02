Se acabó la vertiginosa relación entre Kanye West y Julia Fox. Y fue anunciado ni más ni menos que el 14 de febrero, el día de los enamorados.

La actriz de Uncut Gems y el ex de Kim Kardashian han terminado su relación, que era abierta, después de haber estado juntos unas seis semanas.

«Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores, pero ya no están juntos«, aclaró el representante de Julia, diciendo así que los artistas conservan una buena relación, pero que no son nada más que amigos.

West y Fox ya no estaban juntos cuando él pasó el domingo en la Super Bowl con sus hijos North y Saint y publicó en las redes sociales que había eliminado a Kid Cudi de su nuevo álbum. Lo había hecho porque éste es amigo de Pete Davidson, el novio de su ex mujer Kim Kardashian, a pesar de que ya tenían la colaboración grabada y editada. También aprovechó para insultar a Davidson.

«Me pregunto si Instagram va a cerrar mi página por menospreciar al ex novio de Hilary Clinton», escribió Kanye en la red social. Tanto Kim como Pete están haciendo oídos sordos ante todas las polémicas que intenta crear el diseñador de Yeezy.

Los niños, que deberían de haber disfrutado de un día en la Super Bowl con su padre, parecían estar lejos de divertirse. Ni siquiera respondían a las preguntas que les hacía West. «¿Están bien estos asientos?», preguntaba Kanye, que solo obtenía como respuesta un silencio ensordecedor.

Celebrando el cumpleaños de Fox

La última vez que Kanye West y Julia Fox fueron fotografiados juntos en público fue a principios de febrero, cuando estaban celebrando el cumpleaños de ella. De este modo, todo apunta a que la ruptura ha sido muy reciente, pero, según los comportamientos de ambos, no tiene pinta de haber sido demasiado dolorosa.

En Instagram, Fox ha desvelado que nunca ha estado enamorada de West, y que lo único que tenían era una aventura. Cabe recordar que, de hecho, al principio parecían una nueva pareja normal, pero a principios de febrero anunciaron que su relación era abierta, tal vez para tener la libertad de poder verse con otras personas.

Julia también ha utilizado las redes sociales para explicar cómo empezó el fugaz romance. Según sus palabras, surgió cuando empezaron a coincidir, sin más. Pero muchos se preguntan si no sería todo una estrategia para conseguir fama, ya que desde que empezaron la relación, su nombre está en todas las portadas y su estatus de celebridad ha recibido un impulso astronómico.

Nueva conquista… pero anclado a Kim

En las últimas semanas, se ha podido ver también a Kanye con una mujer llamada Chaney Jones, que guarda una gran similitud física con su ex esposa Kim Kardashian. De hecho, fue Jones la que reveló que Julia Fox y Kanye West tenían una relación abierta. Aunque todavía no se les ha fotografiado juntos, numerosas fuentes apuntan a que han asistido a las mismas fiestas y se les ha visto en una actitud muy acaramelada.

Chaney Jones / Redes socialesYe (así se hace llamar ahora Kanye) no para de intentar encontrar el amor en otra chica, pero parece que no lo consigue, y tampoco se da por vencido en su historia con Kim Kardashian, aunque ella ya la da por finalizada. En el día de San Valentín, West envió a la casa de la fundadora de Skims una furgoneta llena de rosas, con la inscripción «My vision is Krystal Klear», que se traduce como «Mis intenciones son claras». Además, modificó las palabras para que empezaran ambas con la letra ‘K’, al igual que el nombre y el apellido de su ex pareja. Kanye, por tanto, está intentando por todos los medios reconquistar y recuperar a Kim.

Un inconveniente: Pete Davidson

No obstante, en el camino de Kanye West se encuentra con un tremendo obstáculo: Pete Davidson, el cómico de 28 años que ha conseguido conquistar a Kim Kardashian.

Davidson y Kardashian comenzaron a salir en octubre y su relación va viento en popa, y en el día de San Valentín se dejaron fotografiar juntos cuando estaban cenando en el restaurante Cipriani de Nueva York el pasado domingo. Ese día fue el primero que se los vio besándose en público.