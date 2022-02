La pandemia sigue dando la vuelta al mundo. Los contagios, aunque ya han dejado de ir cada día a más, se siguen dando, y la Covid-19 es un virus que no entiende de estatus, ni clase social, ni nivel de fama. Son muchos ya los famosos que se han contagiado del virus que lleva ya dos años entre nosotros, y Justin Bieber ha sido uno de los más recientes.

El cantante de «Baby» ha dado positivo en coronavirus. Fue el sábado 19 de febrero cuando se enteró de que estaba contagiado. Pero ha instado a sus fans a no preocuparse: su representante ha asegurado que, por suerte, se encuentra bien.

GtresA través de su portal de noticias, se ha confirmado que todos aquellos que tenían comprada la entrada, podrán pedir el reembolso en el punto de venta en el que la adquirieron.

Pero Bieber no ha enfermado en un momento cualquiera: se encontraba inmerso en una gira y ha tenido que cancelar el concierto que tenía programado en el T-Mobile Arena de Las Vegas el domingo. Ha tenido que posponer el espectáculo al 28 de junio de este año.

«Debido a los resultados positivos en Covid dentro de la familia del Justice Tour, lamentablemente tendremos que posponer el concierto del domingo en Las Vegas«, decía el comunicado que publicaron en redes sociales, dando a entender que Justin no era el único de todo su equipo que se había contagiado. «Justin está, por supuesto, muy decepcionado, pero la salud y la seguridad de su equipo y sus fans es siempre su prioridad número uno».

Pero ahí no acaba todo, ese no es el único concierto que tenía pendiente el cantante. A lo largo de esta semana, tenía que continuar su gira por Estados Unidos: tocaba en Arizona el martes y en California el jueves, y aunque todavía no se ha pronunciado al respecto, lo más probable (y lo más lógico) es que cancele o posponga también estos conciertos. Recordemos que aunque se encuentre bien, la Covid-19 es tremendamente contagiosa y podría pegárselo a todo su equipo y también a gran parte del público.

Gira prevista para 2020

La gira en la que está metido Bieber, la Justice World Tour, tenía previsto empezar en marzo 2020, pero ese mes cambió todo para todo el mundo. Debido a la pandemia, los espectáculos del cantante se vieron pospuestos hasta dos años más tarde, es decir, hasta el día de hoy.

Ahora, habiendo empezado por fin el pasado viernes en San Diego la gira con la que tanto soñaba, ha tenido que pausarla una vez más, y esta vez por una cuestión de salud. Esto hará que la gira dure más de un año, pues está previsto que acabe en marzo de 2023.

Una semana turbulenta

En la última semana, esta es la segunda vez que el cantante es noticia. Hace tan solo unos días, Justin Bieber, de 27 años, celebró un concierto en el Pacific Design Center de West Hollywood con motivo de la celebración de la Super Bowl. En el show se pudieron ver rostros tan populares como Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner, Jason Oppenheim y, por supuesto, la esposa y fiel acompañante de Justin: Hailey.

Después del concierto, celebraron un after party en el pub The Nice Guy, donde se reunió con más amigos, entre ellos el rapero Kodak Black. Durante la madrugada, el rapero, que estaba charlando fuera con los raperos Gunna y Lil Baby, se vio envuelto en un tiroteo que acabó con varios heridos en el hospital y con todos los asistentes de la fiesta desalojando el local, siendo presas del pánico.

Todo apunta a que el culpable del tiroteo fue Kodak Black, que provocó heridas en el hombro, en las nalgas y en la pierna de tres personas, que tuvieron que ser trasladadas de inmediato al hospital, pero que afortunadamente se encuentran estables y recuperándose poco a poco.

No obstante, lo que ha molestado a los seguidores de Justin Bieber es que no se haya pronunciado para animar a las víctimas y que no haya criticado la actitud de su amigo Kodak Black. Los fans cuestionan si el cantante de «Peaches» se está rodeando de las amistades adecuadas, y temen que se deje llevar e influenciar por estos comportamientos delictivos.