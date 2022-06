Tras varias semanas de declaraciones, argumentos y pruebas durante el proceso judicial que enfrentaba a Johnny Depp y a Amber Heard, el juez ha dictaminado sentencia. La jueza ha convocado al actor y su expareja a las 15:00 horas de la costa este de Estados Unidos para dar el resultado del juicio mediático que lleva celebrándose casi un mes. El actor de ‘Piratas del caribe’ gana la demanda interpuesta a su ex y esta tendrá que pagarle un total de 15 millones de dólares al intérprete por difamación. La jueza Penney Azcarete ha asegurado que el jurado da la razón a Depp. Ante el tribunal declara que Amber Heard difamó a su ex marido en el artículo publicado en The Washington Post, donde habló de que había sufrido violencia.

La jueza asegura que el intérprete aportó las suficientes pruebas para demostrar que la declaración de Heard es totalmente falsa. Hay que recordar que este juicio se lleva celebrando durante varias semanas y ambos protagonistas llevan viéndose las caras. Sin embargo, no han escuchado juntos el veredicto final. Y es que el actor no ha podido acudir a la sala de manera presencial. Por compromisos de trabajo, se encuentra en el Reino Unido y ha sido desde allí donde ha seguido de manera telemática la decisión del jurado que le ha dado la razón a él.

Johnny Depp también deberá abonarle 2 millones de dólares por difamación contra su ex

Han sido más de 100 horas de testimonios y pruebas que han hecho que el jurado termine por darle la razón a Johnny Depp. La jueza ha declarado que Amber Heard deberá pagar 15 millones de dólares a su ex marido, 5 de ellos por daños punitivos. Sin embargo, también se ha establecido el pago de una indemnización por parte del actor de 2 millones de dólares por difamación contra su exmujer. A pesar de que la sentencia dicta que Heard tendrá que desembolsar a su ex la friolera cantidad de 15 millones de euros, su deuda se reduce por varios motivos.

El primero de ellos es porque las leyes de Estados Unidos establecen que por daños punitivos (por el que la jueza pide 5 millones de dólares) no pueden superar los 350.000 dólares. Esto se traduce en que deberá pagar un total de 10.35 millones de dólares. A esta cantidad también habría que restarle los 2 millones que él tiene que pagarle a ella. El resultado final es Amber Heard debe abonar 8.35 millones de dólares a su exmarido por difamación.

Ahora, el popular actor ya puede respirar más aliviado después de que la justicia le diera a la razón y, por fin, se termine este juicio mediático que ha durado varias semanas. No han sido días fáciles para Jonnny Depp pero, ya respira tranquilo.