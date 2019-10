Jennifer López no necesita una prenda de ropa para ser protagonista. Su mera presencia en cualquier sitio es motivo de noticia esté donde esté, pero si además se pone un vestido de novia entonces el éxito está asegurado. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido.

Jennifer López y Álex Rodríguez celebran una fiesta de compromiso en Los Ángeles

En su última aparición pública, la cantante ha lucido un espectacular vestido de novia blanco con bordados y brocados plateados a juego con un velo y una estola de pelo. ¿Se ha casado Jennifer López y nadie se ha enterado? ¡Que no cunda el pánico! La artista está inmersa en el rodaje de su próxima película y, a la vista de las imágenes, pasará por el altar por exigencias del guion.

El compromiso de la pareja formada por Jen y Álex ocupó titulares de medio mundo, pero menos que los que protagonizaron cuando decidieron posponer su paso por el altar. Los rumores de infidelidad han envuelto en más de una ocasión la figura del que fuera deportista de élite y aunque en ningún momento se han pronunciado al respecto todo apunta a que son precisamente ese tipo de noticias la causa por la que todavía no se han convertido en marido y mujer.

Pero lo cierto es que entre la pareja no parece haber rastro alguno de crisis. Hace solo unas semanas Jlo cumplía 50 años y su chico no dudó en organizarle una fiesta espectacular en la que no faltó ningún tipo de detalle. Además, como colofón final, le regaló un increíble coche deportivo en color rojo del que la propia cantante ya ha presumido por las calles de Los Ángeles.