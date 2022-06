Emme Muñiz Lopez, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, se dio a conocer ante el mundo entero nada más nacer. Hija de dos estrellas de la canción, desde que era apenas un bebé ha protagonizado posados junto a ellos y a su hermano mellizo Maximilian. También la hemos visto infinidad de veces en las redes sociales de ambos artistas. Incluso saltó a la fama internacionalmente cuando cantó junto a su madre en el intermedio de la Superbowl de 2020, donde quedó más que claro que ha heredado el talento de sus padres. Sin embargo, casi no conocíamos detalle alguno sobre su personalidad, sus gustos o su condición sexual. Un tema del que la estadounidense se ha pronunciado en la gala benéfica de la fundación de los Dodgers de Los Ángeles. Subid al escenario junto a su hija, de 14 años, ha sorprendido al mundo al presentarla utilizando los pronombres inclusivos y no femeninos, como ha hecho hasta ahora.

«Elle está muy ocupade, llene de reservas en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten… La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial», explicaba Jennifer Lopez.

Con estas palabras, la del Bronx ha dado un importante paso. No solo ha vuelto a presumir de las habilidades artísticas de su hija. Además, la ha presentado al mundo como una persona no binaria. Su gesto, lejos de crear polémicas, ha provocado un aluvión de búsquedas en internet sobre que significa “no binario”. Un término que utilizan otras personalidades bien conocidas. Se identifican con dicho género celebrities como Ezra Miller Cara Delevingne o Miley Cirus. Esta se presentó con 23 años así: “No me identifico con ser hombre o mujer, y no necesito que mi pareja tampoco se identifique con ser hombre o mujer”.

La primera vez que Emme actuó con su madre fue en febrero de 2020. Entonces, la pequeña, que estaba a punto de cumplir 12 años, cantaba a dúo con JLo en el Hard Rock Stadium de Miami. En el descanso de la Superbowl, Emme se convirtió en la estrella inesperada de la noche. Nadie contaba con la niña, que debutó de manera impecable entonando una versión de uno de los mayores éxitos de su madre, Let’s get loud. Con sudadera de Versace (la misma firma que vistió a su madre en esa noche), falda de tul blanca y botas de cordones, puso el listón bien alto. Quedó demostrada su capacidad vocal, su formación como vocalista y su enorme soltura sobre el escenario en un show histórico que contó con la participación de Shakira tocando la batería.