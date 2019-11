Jennifer Lopez acudió a la entrevista anual organizada por la revista The Hollywood Reporter en una mesa redonda donde también estuvieron Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Laura Dern y Renée Zellweger. En dicha entrevista confesó el episodio de acoso sexual que sufrió hace años y por el que tuvo que defenderse.

Jennifer Lopez ha recordado el duro episodio con un director de cine

Según la polifacética artista, un director de cine le pidió que se quitara el jersey y le mostrara el pecho desnudo. Jennifer Lopez aseguró que esto ocurrió fuera de rodaje: «Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película».

«Quería ver mis pechos. Y yo le dije que no estábamos en el plató», ha explicado Jennifer Lopez. A pesar de esta denuncia de acoso sexual, la actriz no reveló el nombre del director, el de la película que rodaban o el año en que ocurrieron los hechos.

La actriz se defendió y dijo «no»



«Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, él me dijo esto y yo dije que no», ha recordado la actriz.

«Si cedes en ese momento, de repente esa persona se sale con la suya, creyendo que puede hacer lo que quiera. Pero como le marqué un límite y dije que no, él lo dejó correr y luego se disculpó. En el momento en que salí de la habitación, la diseñadora de vestuario me dijo ‘siento mucho lo que acaba de ocurrir», ha sentenciado la artista.