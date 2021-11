Muchos rostros conocidos, tres vestidos nupciales y un suculento menú para la gran boda de Paris Hilton y Carter Reum. La celebración, que arrancó el jueves con un ostentoso «sí, quiero», continuará este mismo fin de semana. Ha tenido lugar en la mansión familiar de Bel Air, Los Ángeles, que perteneció al difunto abuelo de la socialité, Barron Hilton. Entre los invitados, una largada lista entre los que no faltaron Kim Kardashian, Emma Roberts, Nicole Richie, Ashlee Simpson y Paula Abdul.

Paris Hilton, de 40 años, ha protagonizado una extravagante boda que lleva la firma de la conocida wedding planner Mindy Weiss. La novia ha sorprendido con tres diseños para este gran día, dos de ellos de Oscar de La Renta y el tercero de Ghalia Lav. Durante la ceremonia, la hermana de la novia, Nicky Hilton, ha ejercido como dama de honor junto a sus primas Farrah Aldjufrie y Brooke Wiederhorn y la hermana del novio, Halle Reum.

El novio, de 40 años, -capitalista de riesgo de profesión- llevaba un elegante esmoquin de Zegna. El exitoso emprendedor se emocionó por completo cuando vio a Paris Hilton hacer el pasillo nupcial, un momento en el que no pudo contener las lágrimas. La socialité quiso que durante este destacado momento sonara la canción Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley. «Le dije que no podía llorar, porque entonces me ponía a llorar y arruinaba mi rímel antes de caminar. Por supuesto, él lloró, pero creo que yo comencé a llorar primero», ha afirmado la novia a través de su página web y ha calificado este momento como «de Cenicienta»: «Supe que había encontrado a mi verdadero amor».

La novia estaba radiante con un diseño personalizado de Oscar de la Renta con apliques florales de encaje y de manga larga. Llevaba un gran velo con el mismo bordado. La heredera del Imperio Hilton cambió su atuendo por un vestido estilo princesa de Ghalia Lav para el momento del baile. Un diseño con corsé y una amplia falda del tul. El tercer vestido, también de Oscar de la Renta, se reservó para la fiesta. En esta ocasión se decantó por un minivestido con corpiño y minifalda.

Su romance

Las celebraciones por esta boda continuarán con dos jornadas festivas más. Todas ellas formarán parte de la nueva docuserie de la estrella ‘Paris in Love’ rodada para la plataforma Peacock. La pareja se comprometió el pasado 17 de febrero después de dos años de romance, fue entonces cuando el empresario sorprendió a su chica con un espectacular anillo de diamantes inspirada en el Grand Palais de París.

A pesar de que eran viejos conocidos, su historia de amor comienza cuando volvieron a coincidir durante la celebración de Acción de Gracias de 2019 en Los Hamptons. Lo suyo fue un auténtico flechazo según ella misma aseguró en su perfil de Instagram. “Desde el momento en que nos miramos a los ojos, supe que había algo especial en ti».