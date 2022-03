Con la resaca de la 94º edición de los Premios Oscar 2022, pocos hablan de los ganadores de la ceremonia o las películas que han salido vencedoras frente a sus rivales. Sí, de los look elegidos por las estrellas del cine internacional. Toda mención al séptimo arte ha quedado relegado a un discreto segundo plano y el protagonismo se lo ha llevado Will Smith y su bofetón con la mano abierta a Chris Rock, por el desafortunado comentario que realizó sobre su mujer, Jada Pinkett Smith. Aunque todos están de acuerdo en que el actor obró mal al levantarse de su silla en plena gala para propinarle un golpe al presentador, lo que sí coinciden muchos es que Chris Rock tampoco demostró su mejor versión sobre el escenario por los numerosos comentarios que hizo, pero especialmente el centrado en la actriz y que terminó con un Will Smith fuera de sí y tomándose la justicia por su propia mano.

Pero ¿qué fue lo que le sentó tan mal? Pues fue una mención a modo de chanza sobre la enfermedad que sufre su mujer lo que provocó que Will Smith estallase en cólera, no conformándose con propinarle un bofetón al presentador, sino que además le advirtió a viva voz desde su sitio: “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”. Nadie daba crédito. Todo surgió cuando Chris Rock miró fijamente a Jada Pinkett Smith y se le ocurrió hacer una broma sobre su alopecia, una enfermedad que ella puso en conocimiento de sus fans en 2018 para explicar por qué decidió raparse la cabellera al cero y evitar especulaciones sobre su estado de salud. Un momento doloroso para ella que ha salido a relucir en mitad de la gala de los Premios Oscar 2022 delante de millones de espectadores de todo el mundo.

Vídeo: Twitter

El cómico comparó a la mujer de Will Smith con el rapado que realizó Demi Moore en la película en la que daba vida a la Teniente O’Neil. Una mención a su alopecia que la actriz recibió con pesar, entornando los ojos y tratando de permanecer serena pese a que era evidente que el comentario le había hecho daño. Instantes después se produjo el momento del bofetón que está dando la vuelta al mundo. Pero Jada Pinkett Smith ya había hablado sobre su trastorno autoinmune de alopecia en su propio programa y lo hacía para dar a conocer una situación que le provocaba inseguridades.

Se trata de un desorden que afecta en su mayor parte a los folículos pilosos, lo que provoca una irremediable pérdida del cabello. Ante el miedo a que su melena se viese poblada de calvas, la actriz decidió raparse la cabeza y afrontar las secuelas físicas de su enfermedad con dignidad, lo que no evita dolor cuando maliciosamente se le hace mención en público, como así sucedió la noche del domingo en los Premios Oscar. Ella ya explicó como fue percatarse de lo que estaba sufriendo: “Fue aterrador cuando comenzó. Estaba en la ducha un día y luego vi puñados de mi cabello en mis manos. Fue uno de los momentos en mi vida que estaba literalmente temblando de miedo”.

Vídeo: Instagram

La alopecia en hombres es muy común, no siendo así tanto en mujeres. Pero existe. Físicamente puede resultar más llamativo y tristemente puede evocar a otras enfermedades como puede ser el cáncer. Sin embargo, no se considera una enfermedad en sí, sino más bien un trastorno autoinmune que no tiene una solución como tal, más allá de disimular la falta de pelo con diversas estrategias o, como ha optado por hacer Jada Pinkett Smith, raparse al cero y vivir su afección con optimismo, pese al miedo inicial y a las chanzas que tiene que escuchar, como la de Chris Rock.

Te interesará saber...