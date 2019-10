Elton John se ha convertido en noticia después de que él mismo desvelara que sufrió cáncer de próstata en el 2017 y que estuvo «a 24 horas de morir». El cantante británico ha contado que tuvo que ser intervenido, pero que poco después, sufrió una infección que hizo que se empeorara mucho más la cosa.

En el año 2017 tuvo varios problemas de salud

El lugar elegido ha sido el ‘Daily Mail’, diario donde se están publicando las memorias del cantante británico. Es en uno de esos episodios (que se están publicando a modo de serial) ha contado los problemas de salud que ha padecido en los últimos años. Elton John tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el 2017 por un cáncer de próstata que sufría.

Poco después de esa operación, tuvo que volver a ser intervenido debido a que manifestó incontinencia urinaria y fuertes dolores. Fue en el mismo año, en 2017, mientras se encontraba de plena gira por Sudamérica, volvió a sentirse enfermo y a sentir temblores que tomó la decisión de regresar a Gran Bretaña. Fue en ese momento cuando le hicieron las pruebas pertinentes y su estado de salud resultó tan grave, que tuvo que ser trasladado de urgencia a otro hospital para ser tratado.

«Mi último recuerdo es que hiperventilaba mientras intentaban encontrar una vena para ponerme una inyección. Eran las dos y media de la tarde, estaba en una mesa de quirófano, con drenaje de líquido linfático del diafragma», ha contado el cantante.

Ha revelado en sus memorias lo mal que lo pasó

«Me hicieron resonancias magnéticas y Dios sabe qué más pruebas. Los doctores le dijeron a David (Furnish, su marido) que estuve a 24 horas de la muerte. Si la gira por Sudamérica hubiera durado un día más, estaría fiambre», añadió.

«Tuve muchísima suerte, aunque tengo que decir que no me sentía muy afortunado entonces. Permanecía despierto toda la noche, preguntándome si iba a morir. En el hospital, solo en el silencio de la noche, rezaba: ‘Por favor, no dejes que me muera, por favor, deja que vea a mis hijos otra vez, por favor dame un poco más de tiempo'», explica.