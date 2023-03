El emotivo discurso de Pau Gasol recordando a Kobe Bryant, al completo

Pau Gasol ha recibido un homenaje inolvidable por parte de Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena. Le han retirado su camiseta, que llevaba el número de 16, para empezar a formar parte del cielo de los Lakers. Este acto ha sido muy emotivo y como no podía ser de otra manera, el jugador de baloncesto se mostraba de lo más agradecido en su discurso.

En un primer lugar, sus palabras han ido dirigidas a Vanessa Bryant, la viuda del jugador de baloncesto y su gran amigo, Kobe Bryant. A este le ha dedicado la mayor parte de su discurso, con el que se emocionaba: "Sé que estás en el pabellón, muchas gracias por estar aquí, significa mucho para mí. Te quiero hermana, estoy orgulloso de ser tu hermano y el tío de tus hijas", ha declarado ara entre lágrimas.

Estuvo acompañado de su mujer y sus dos hijos

Pero también dedica unas bonitas palabras a su amigo fallecido: "Pero no puedo seguir sin hablar de la persona cuya cara no veo. El hermano que me elevó, me inspiró, desafió a ser un mejor jugador, a ser un mejor hombre. Le echo mucho de menos, como muchos de nosotros. Le quiero. Desearía que estuviera aquí con Gigi, de verdad. Pero creo que estará orgulloso. Él estaba deseando que llegara este momento. Así que te quiero, hermano", ha dicho sin poder reprimir la emoción.

Ha recordado los sueños cuando era apenas un niño: "Soñaba con jugar en la NBA. Nunca en un millón de años podría pensar que un día como hoy podría haber llegado. Es un honor enorme estar entre aquellos grandes individuos en esta increíble franquicia. Así que esto te dice que nunca pongas límites a los que puedes hacer, a lo que puedes lograr. Empuja, esfuérzate, esfuérzate cada día. Sé lo mejor que puedas ser. Como sabemos, Mamba Mentality".

Para terminar, Pau ha querido dedicar unas palabras a su familia, que se encontraba muy cerca de él durante su discurso: "Y quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres, mi hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por inspirarme, por guiarme, apoyarme a lo largo de mi vida, por quererme. Os quiero".

Y no olvida mirar a los ojos a su mujer, Catherine McDonnell: "Soy uno de los hombres más afortunados del mundo, una de las principales razones porque me casé con una fantástica y asombrosa mujer, Catherine. Te amo. Gracias por tanto y por estos niños increíbles que amo tan profundamente", declara. Hay que recordar que fruto de esta relación nacieron dos niños. Una niña, Elisabeth, que tiene dos años, y un niño, Max, que tiene tan solo tres meses. Esto hizo que estuviera en todo momento en brazos de su madre y portando en todo momento unos cascos para protegerlo del ruido de tantas personas que había en el estadio.

Y para terminar agradece a "su otra familia": "Y esto no podría suceder sin mi otra familia, la de los Lakers, obviamente. Gracias Dr. Buss Jeanie, por la visión, por tu familia, por todo lo que haces. Linda, tú también. Sois increíbles". Se despide dando las gracias a la afición y a los medios de comunicación que han estado años tratando los temas relacionados con el equipo de baloncesto.

