A pesar de que en numerosas ocasiones se ha hablado de la supuesta mala relación que existe entre Georgina Rodríguez y su suegra, Dolores Aveiro ha hecho caso omiso a todos ellos y ha mostrado su apoyo a la pareja. La portuguesa se ha refugiado en la fe y, de hecho, ha compartido una cita del Antiguo Testamento: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará todas tus verdades». Unas palabras tras la que también ha reconocido que para ella y su familia no está siendo una semana fácil, sino todo lo contrario: «Buena semana para todos los que lo necesitamos. Buena suerte, Manchester United». De este modo, confirmaba que su hijo no estaría presente en el partido que se disputaba su equipo con el Liverpool, decisión que por supuesto han entendido en su trabajo.

Este martes Cristiano Ronaldo no jugará el partido de la Premier League y así lo han revelado también en un comunicado oficial en el equipo. La situación familiar es tan delicada que el futbolista necesita quedarse con Georgina y con su hija recién nacida, lo cual sus seguidores han entendido tras este tremendo varapalo. «La familia es más importante que todo y Ronaldo está apoyando a sus seres queridos en este momento inmensamente difícil. Como tal, podemos confirmar que no participará en el partido contra el Liverpool en Anfield el martes por la noche y subrayamos la solicitud de privacidad de la familia», han anunciado. Este mensaje desvela que Cristiano estará exactamente donde quiere estar y este no es otro lugar que con su pareja.

La pareja ha recibido millones de mensajes de condolencia tras el anuncio más difícil de sus vidas. Ambos lo comunicaron en su red social, un escueto mensaje en el que dejaron claro que su hijo fallecido siempre sería un ángel para ellos. A su lado también están sus amigos, una pandilla que te hemos detallado en SEMANA para que conozcas quiénes son sus incondicionales apoyos en este momento. Horas antes de las publicaciones de Dolores Aveiro, la hermana de Cristiano también se refería a la pareja para recordarles que está ahí para ellos. «Os quiero y mi corazón está todo a vuestro lado. Nuestro angelito ya está en el regazo del padre, y nuestra niña que está aquí, firme y fuerte y llena de salud, nos enseñará cada vez más que solo importa el amor», ha escrito Katia.

Katia Aveiro ha sido quien ha informado acerca de cómo se encuentra la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Afirma que se encuentra sana y salva, una noticia que, sin duda, reconforta al entorno de la pareja en este instante.