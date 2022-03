Camila Cabello ha dado el “do de pecho” y no precisamente cantando. La artista ha protagonizado un momento “tierra trágame” durante su última entrevista en televisión, al sufrir un percance con su blusa y terminó enseñando más de la cuenta a los espectadores. La exnovia de Shawn Mendes se ha convertido en todo un fenómeno viral por culpa del vídeo que muestra su percance en directo, cuando concedía una entrevista con ‘The One Show’ para presentar su nuevo trabajo musical, aunque al final lo que presentó fue uno de sus pechos. Una escena que ha conquistado las redes sociales y que ha acaparado la atención de miles de personas en todo el mundo, consiguiendo que el clip sea considerado ya como viral.

Vídeo: 'The One Show'

La cantante Camila Cabello estrena nuevo disco y por ello está realizando entrevistas con distintos medios. Le llegó el turno de conectar con ‘The One Show’ y por incompatibilidad de agendas se acordó que se realizase mediante una videollamada. Todo parecían facilidades, hasta que la cantante quiso compartir con los presentadores la coreografía de su nueva canción. Un gesto que le obligaba a levantarse entre muchos aspavientos, mientras se recoloca el micro, el pelo y la blusa. Sin embargo, esta última le jugó una mala pasada por no estar abotonada del todo y por optar por la comodidad y no utilizar sujetador para completar su look. Esto hizo que entre tantos movimientos al final sucediese lo inevitable y su pecho quedase al descubierto ante toda la audiencia.

Un momento que los presentadores acogieron con risas y con cierta vergüenza ajena, pero que la propia Camila Cabello trató con naturalidad e increíble sentido del humor: “Espero que no se haya visto el pezón”, decía entre risas la artista, después de tratar de hacer que su momento pasase desapercibido, lo que los presentadores no le permitieron: “Hubo un destello de algo”, dice divertido uno de ellos.

Camila Cabello dejó pasar la anécdota hasta que finalmente comprobó el revuelo que el vídeo estaba causando en las redes sociales. Fue ahí cuando decidió ofrecer la mayor normalidad ante este inocente suceso y echar mano del humor para minimizar el escándalo viral. Lo hacía a través de las redes sociales y recordando aquella conversación con su estilista que por su bien tendría que haber terminado de otra manera: “Cuando mi estilista me preguntó si quería cubrepezones y le dije que no. Ojalá tuviera una máquina del tiempo”, decía divertida.

Te interesará saber...