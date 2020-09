Después de acercar posturas mediante terapia familiar, los actores no han alcanzado un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

Después de protagonizar el divorcio más polémicos de los últimos años y tras comenzar varios litigios judiciales, Brad Pitt y Angelina Jolie tomaron la decisión de enterrar el hacha de guerra por el bien de sus hijos y acudir a terapia familiar para conseguir un buen entendimiento entre ambos. Parecía que todo había vuelto a su cauce y el actor había retomado su relación con sus hijos. Sin embargo, esa paz ha terminado.

Los problemas entre Brad Pitt y Angelia Jolie han vuelto a aparecer y la tensión entre ambos es palpable, según informa ‘Us Weekly‘. En concreto, debido a su mala relación, los dos actores han dado por finalizada la terapia familiar a las puertas de que se celebre el juicio por la custodia de sus hijos (que tendrá lugar en octubre).

Tal y como apunta el medio estadounidense, los que fueran protagonistas de ‘Señor y Señora Smith’ no han alcanzado un acuerdo acerca del tiempo que cada uno debe pasar con sus hijos, Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14), los gemelos Knox y Vivienne (12). En cuanto a Maddox (19), al ser mayor de edad puede tomar él mismo la decisión de estar o no con su padre. Y parece ser que no es tan idílica como parecía puesto que varios amigos del joven apuntan a que no mantienen contacto desde hace algún tiempo.

«Brad quiere la custodia compartida, pero Angelina no se ha puesto de acuerdo con los términos. Ella solo va a aceptar llegar a un acuerdo si el hogar familiar no es Los Ángeles. Los pequeños están en la escuela en esa ciudad, algo a lo que Angelina siempre se ha opuesto. Todos son muy inteligentes y están deseando poder ir al colegio de forma presencial», indica el medio.

A pesar de que ha habido progreso entre ambos, después del tormentoso camino que siguieron después de que se hiciera público su divorcio, Angelina tiene en mente mudarse y cambiar de residencia familiar, algo que, de momento, el actor de 56 años no ha aceptado.

Brad Pitt recupera la sonrisa con una modelo alemana

A raíz de la separación entre los dos actores, con el paso del tiempo, han sido numerosos las mujeres con las que se ha relacionado al protagonista de ‘Érase una vez en Hollywood’. La última fue con Alía Shawkat, una actriz 30 años más joven que él con la que se le vio en varias ocasiones. No obstante, la noticia del fin de la paz entre los que fueran marido y mujer llega tan solo unas semanas después de que se hiciera pública la nueva relación que mantiene el actor con Nicole Poturalski, una modelo alemana (de ascendencia polaca) de 27 y casada con un rico empresario de Alemania.

Ambos se conocieron en noviembre durante un concierto de Kanye West y fue entonces cuando surgió la chispa. La relación entre ambos se está consolidando poco a poco, hasta el punto que han pasado varios días juntos en el castillo de Château Miraval, la mansión del actor en la Provenza donde le dio el «sí, quiero» a Angelia Jolie en 2014.

A pesar de que se están conociendo, lo cierto es que la relación no está exenta de polémica. Brad Pitt conoció a la modelo alemana en el restaurante de su marido en Berlín. Y fue entonces cuando el actor de Hollywood se quedó prendado de la joven cuando la vio por primera vez en agosto de 2019.

Durante el rodaje de ‘Malditos Bastardos’ en Alemania, Brad Pitt solía acudir al restaurante Borchardt y fue entonces cuando conoció a su dueño, Roland Mary (68), que fue quién presentó a la modelo al actor. En ese momento, se intercambiaron los teléfonos y empezaron a mantener el contacto. Por el momento, Nicole sigue casada con Roland y tienen un hijo en común de siete años.

¿Pero quién es Nicole Poturalski? La modelo comenzó a desfilar hace diez años en las pasarelas más prestigiosas del mundo. Desde entonces, es un rostro bastante popular y ha protagonizado algunas de las portadas de las revistas más significativas de Estados Unidos. Además, es madre, apasionada de la lectura y habla cinco idiomas.