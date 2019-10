Blake Lively y Ryan Reynolds, además de ser conocidos por su profesión como actores, también gozan de buena fama por sus bromas pesadas. Entre ellos se las gastan muy a menudo y algunas de ellas han trascendido, provocando las carcajadas por todo el mundo. Sin embargo, la última, de tratarse de una broma, no ha hecho demasiada gracia a sus fans y es que la actriz ya ha dado a luz a su tercer hijo, pero la noticia ha llegado cuando el bebé ha cumplido su segundo mes de vida.

La pareja de actores, Blake Lively y Ryan Reynolds, ya son una familia numerosa, pero sus seguidores no han podido brindar por su felicidad, porque no han conocido la noticia a tiempo. La actriz ha optado por ocultarse de los objetivos durante los últimos meses, para vivir la recta final de su embarazo de manera discreta. Sin embargo, quizá se haya excedido con la discreción, porque no se sabía incluso que el bebé ya estaba en casa desde hacía dos meses.

Esta maniobra sigue la estela de los dos anteriores. Se desconoce si el tercer hijo de Blake Lively y Ryan Reynolds es niño o niña, así como su nombre. Ya sucedió lo mismo con sus dos anteriores embarazos, dando a luz con discreción a dos niñas: James de cuatro años y Inez de tres. Es más, su tercer embarazo pasó tanto desapercibido que los medios tuvieron constancia cuando su barriguita era más que evidente y se encontraba en el sexto mes de embarazo. Fue en el estreno de la nueva película del actor, cuando la actriz apareció con un ajustado vestido amarillo y evidentemente embarazadísima.

Ya hay un movimiento entre los seguidores de Blake Lively y Ryan Reynolds para que, al menos, den a conocer el día del mes de agosto en el que recibieron a su retoño, para así poder felicitarle por las redes sociales en su futuro cumpleaños. Como es de esperar, seguirá siendo uno de los mejores secretos de Hollywood.