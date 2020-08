J Balvin ha confesado tener coronavirus y cómo esta enfermedad casi le mata, para así concienciar a los jóvenes de la necesidad de respetar las medidas de seguridad para frenar el avance de la pandemia. Esta es su dura historia

J Balvin se ha cansado de lo que está escuchando diariamente en las noticias y que muchos se lo sigan tomando en broma. El coronavirus no es una simple gripe, como así se decía al principio de la pandemia y ante el desconocimiento de las duras consecuencias que está teniendo no solo en la salud de millones de personas, con cerca de 800.000 muertos en todo el mundo, sino también en las economías de todos los países. Pese a saber ya contra lo que nos enfrentamos, aún hay quien se resiste a usar la mascarilla, a adoptar las medidas de higiene necesarias y mantener la distancia de seguridad para evitar el contagio por coronavirus y, con ello, propagar aún más la pandemia. Es por eso que J Balvin se ha decidido a contar su propia historia como enfermo de Covid-19, para ver si con ello ayuda a concienciar a sus fans ante la necesidad de obrar correctamente si queremos salir airosos de esta crisis mundial.

Aislado en su casa de Medellín, J Balvin aún trata de recuperarse de las secuelas que el coronavirus ha dejado en su organismo tras resultar contagiado. Fue durante los Premios Juventud 2020 cuando el artista colombiano informó al mundo que había resultado contagiado y por eso decidió no acudir a la ceremonia de premios, pese a haberse llevado cinco galardones por su último disco. De hecho, llegó a actuar ante el público, pero desde la comodidad del salón de su casa. Tras recibir los premios, llegaba el turno al correspondiente discurso de agradecimientos, momento que el cantante de reggeaton aprovechó para confesar que padece coronavirus y que esta enfermedad le tocó “bien duro”.

“Me siento muy agradecido. En este momento, a duras penas estoy saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, comenzaba a explicar su delicada situación J Balvin, que desea que su caso ayude a sus seguidores y amantes de la música latina a extremar las medidas de seguridad para no ayudar al coronavirus a ganar la batalla con la ignorancia y el egoísmo.

“Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud. Que se cuiden, que no se piensen que estos es un chiste. El virus como tal sí existe y es muy peligroso”, advierte J Balvin, cansado de ver imágenes diariamente de gente sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad o manifestándose contra las medidas de las autoridades sanitarias ante lo que consideran una vulneración de sus derechos, exponiéndose a morir por el Covid-19 con su ignorancia. El problema está en que no solo ellos resultarían contagiados con su actitud pasotista, sino que esto contribuye a la expansión de la enfermedad y a que todos estemos cada vez más expuestos a su acción.

Para J Balvin, uno de los grandes iconos de la música urbana latina en todo el mundo, el coronavirus ha supuesto una de las experiencias de salud más grave por las que ha tenido que pasar. De hecho, el cantante ha querido calificar el Covid-19 como “un arma letal”, para dar más énfasis a sus palabras y que estas no caigan en el olvido mañana mismo. “Más allá de cualquier otra cosa, el virus es real. A mi casi me mata, lo pasé muy mal. Fiebre de 40, frío, la pérdida del olfato, la bajada de oxígeno”, explica en un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram, en la que atesora más de 43 millones de seguidores.