Un año más, el Festival Internacional de Cine de Venecia regresa cargado de estrenos y muchas sorpresas. Una de ellas ha sido la llegada de Ana de Armas y su nuevo novio, Paul Boukadakis, con el que empezó a salir el año pasado. La actriz cubana es la protagonista de Blonde, una película de Netflix que adapta la novela acerca de la vida de Marilyn Monroe del mismo título de Joyce Carol Oates. La cinta ha generado cierta polémica, entre ellas, por haber sido calificada como cine para adultos. También se ha cuestionado la elección de una actriz de habla hispana con -acento al hablar inglés- para interpretar a quien ha sido el mayor icono sexual de Hollywood del siglo XX. En definitiva, un sinfín de comentarios que se suman ahora a los que ha despertado su llegada junto al atractivo vicepresidente de Tinder.

Ataviada con un mono en tono beige, zapatillas deportivas y gafas de estilo cat-eye, Ana de Armas ha hecho incursión en la 79ª edición del prestigioso festival cinematográfico muy sonriente. Parece evidente que está muy ilusionada con Boukadakis. Se les fotografió juntos por primera vez en septiembre de 2021. Poco antes, ella había roto su relación con el actual marido de Jennifer Lopez, curiosamente cuando estaban a punto de hacer su primer año juntos. Ahora, la cubana está feliz al lado del estadounidense y Ben Affleck ha contraído matrimonio con la cantante, con quien ya mantuvo un sonado romance -con compromiso fallido- hace 20 años.

En esta ocasión, las cámaras de la prensa internacional ha captado las imágenes de Ana de Armas y Paul Boukadanis recorriendo la ciudad de los canales y paseando por ellos a bordo de un barco. Es una de las pocas veces que la pareja, que procura mantenerse alejada de los focos, se deja ver en público.

Para quienes no sepan aún quién es Paul Boukadakis, os contamos un poco más sobre él. Actualmente es vicepresidente de Tinder, pero su recorrido profesional ha sido extenso. Nacido en 1984 en Tulsa, la segunda ciudad más grande del estado de Oklahoma, ha trabajado en el mundo y de la música. Al cumplir la mayoría de edad se trasladó a Los Ángeles para estudiar en la Universidad Loyola Marymount. Amante de la tecnología, fundó su primera empresa, ‘On-Air Streaming’, en 2010, con apenas 26 años. Se trataba de una plataforma de vídeo y música tras la cual lanzó ‘Ferris’.

Paul Boukadakis, novio de Ana de Armas, un empresario de éxito

Después del éxito cosechado con sus dos primeros proyectos como emprendedor, levantó la ‘app’ para compartir vídeos ‘Wheel’, en la que trabajaba junto a su socio y dos empleados más. Su buen hacer en este sector llamó la atención de los líderes de Tinder, que compraron su app en 2017. Desde entonces es el vicepresidente de iniciativas especiales de la aplicación de citas. Y es uno de los principales impulsores de la experiencia interactiva ‘Swipe Night’, una experiencia interactiva destinada a romper el hielo y abrir conversación más allá del swipe de Tinder.

Pero aún hay más. Paul ha colaborado de manera muy activa en el cine, un mundo que le apasiona. Su hermano Joey es actor, guionista y director de cine. Ha trabajado como actor en películas como ‘Dinner with Raphael’ o ‘A Fuchsia Elephant’ (2009). Incluso figura como productor en las cintas ‘Lucy in the sky with diamonds’ (2012), ‘The Snow Monster’ y ‘The Berkshire Apprentice’ (2016).