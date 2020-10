“Me han diagnosticado un linfoma”. Con esta lapidaria frase sorprendía a sus seguidores de Twitter este martes el afamado actor Jeff Bridges, quien diese vida a ‘El gran Lebowski’, una de las cintas más icónicas del cine estadounidense. El intérprete ha dejado de piedra a sus fans, anunciando que padece esta dura enfermedad como si tal cosa, causando un gran revuelo en las redes sociales, porque su noticia más dura llega entre comentarios positivos y, de paso, para pedir el voto en las próximas elecciones en los Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre y que puede decidir el destino del mundo entre Donald Trump y Joe Biden. Pero ahora los seguidores de Jeff Bridges tiene otra cosa en la que pensar.

A pesar de la dura confesión de Jeff Bridges de que acaba de ser diagnosticado de un linfoma, también ha querido mostrar su optimismo a la hora de afrontar esta complicada enfermedad: “Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno”. Un añadido en su lapidario mensaje de Twitter que ha tranquilizado a muchos, no tanto por saber que el diagnóstico le es favorable, sino especialmente por el hecho de que el propio actor está confiado en que podrá ganarle la batalla al cáncer y que su determinación está en seguir dando guerra y que esto tan solo será una anécdota más en su vida. Eso sí, para eso aún deberá plantarle cara al cáncer y recuperar la salud.

Jeff Bridges, que cumplirá los 71 años el próximo mes de diciembre, ha sido diagnosticado de un cáncer en el sistema linfático, popularmente conocido como linfoma. Aunque la enfermedad no está exenta de riesgos y se le considera grave, en su caso parece ser que ha sido cogida a tiempo y el diagnóstico le es favorable, lo que le ayudará más si cabe en sus ganas de vivir y de plantarle batalla al cáncer sin miedos. De hecho, tan optimista está el ganador de un Premio Oscar en 2009 por ‘Corazón rebelde’, que ya ha informado que en breve comenzará el tratamiento que le han recomendado los profesionales oncólogos y que irá informando de los avances y circunstancias que le rodean en su lucha para que todos sus seguidores estén tranquilos.

Lo que ha llamado poderosamente la atención de todos al encontrarse con el mensaje de Jeff Bridges en Twitter es el hecho de que su linfoma quede relegado a un segundo plano. A pesar de que para muchos sea la noticia más fuerte que ha dado en los últimos años y que no deja de despertar preocupación entre sus seres queridos, sorprende que él le dé más importancia a animar a todos los ciudadanos estadounidense a que acudan a las urnas el próximo 3 de noviembre a ejercer su voto en las próximas elecciones. “Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo vuestra atención, recuerden ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto”, cierra a modo de despedida el actor, que aprovecha que el mensaje en el que anuncia que ha sido diagnosticado de cáncer iba a copar titulares y llamar la atención del público para hacer su llamamiento a las urnas.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020