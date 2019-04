Cayetano Martínez de Irujo lleva años arrastrando un problema intestinal que los médicos no consiguen solucionar. Ha sido el propio aristócrata quien ha desvelado que, en los últimos días, ha sido intervenido por octava vez de la misma dolencia.

Fue anoche, durante la entrega de unos premios solidarios, cuando Cayetano reveló nuevos datos del calvario que está pasando, asegurando que su implicación por las causas solidarias es tal que llegó a pedir que le adelantaran el alta de su última operación para poder ser jurado de los galardones. «Yo este año he venido, me acaban de hacer una ultima operación de la pared abdominal que ha sido a principio de febrero; fui hasta con una sonda, me maree pero no falto. O sea, me tengo que estar muriendo de verdad, le pedí al médico que me diera el alta antes para poder ir a la cita de elección porque yo la verdad que para todo lo quesea ayudar a los demás…».



Las palabras del jinete fueron toda una sorpresa ya que hasta ahora había mantenido su última intervención en secreto, pero el hijo de la Duquesa de Alba no dudó en contar el motivo que le había llevado de nuevo al quirófano: «He tenido desde el 2014 ocho operaciones. Parezco un torero, más que un torero… Y me había quedado un bultito que parecía que se iba a cerrar y resulta que hicimos una resonancia en diciembre y la pared abdominal estaba abierta. Entonces como hago mucho ejercicio, cuanto más muscules más se abría y había que repararlo. Me han puesto una malla, pero una malla grande. Estuve un par de semanas muy fastidiado (…) hasta que eso empezó a adaptarse y a flexibilizar.

Además, el hermano de Eugenia Martínez de Irujo se pronunció acerca de las polémicas donaciones que diversos multimillonarios han hecho para la restauración de Notre Dame tras el incendio y confesó que para él es muy sorprendente que no exista la misma generosidad hacia los millones de personas que pasan hambre en el mundo.