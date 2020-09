La presentadora, cuyo padre padece cáncer de pulmón, ha enviado un mensaje de gratitud ante las muestras de cariño recibidas.

Desde hace unos meses, Paula Vázquez está haciendo frente a una situación adversa. Su padre padece cáncer de pulmón. Una enfermedad que su progenitor combate con sesiones de quimioterapia… y que ella afronta con una actitud muy positiva. Sin perder el ánimo ni la sonrisa, la presentadora ha compartido en sus redes sociales las veces que le ha acompañado a sus terapias. En todas sus visitas a los centros hospitalarios ha hecho alarde de su optimismo y su espíritu de lucha.

«Mi padre es más duro que una roca y lo va a superar con creces»

En esta ocasión, la de Ferrol ha escrito una carta en la que ha querido dar las gracias a sus seres queridos y a sus seguidores por las muestras de cariño recibidas. «Muchas gracias por todo el cariño que nos estáis enviando y nos hacen tanto bien. Mi padre es más duro que una roca y lo va a superar con creces», señala en su cuenta de Instagram. «Por su carácter, por sus genes 😁. Por el equipo médico de @quironsalud que le tratan con delicadeza y cuidado, por su mujer Virginia, una mujer ecuatoriana que es un ángel para la familia que le cuida como si fuera de porcelana, por Shirley, mi hermanastra, que me sustituye cuando no puedo estar y le saca sonrisas, por los nietos…», añade en su post.

Su emotiva carta prosigue así: «Por mi hermano y mi cuñada que le hacen videollamadas desde Madrid cada día… y tanto vecinos y amigos que le alientan y le llenan de amor con sus palabras. Gracias por hacernos sentir tan queridos 🙌 #SiSePuede #CancerPulmón #Menudo2020″».

Varios amigos le respondían con palabras de cariño. «Mucho ánimo, Paula. ❤️», le decía Carme Chaparro. Nuria Roca, por su parte, le enviaba su afecto a través de dos emoticonos de corazón. Un recurso que también utilizaban Tamara Gorro y Ángeles Muñoz, vocalista de Camela. Jorge Cadaval, de Los Morancos, le ha mandado «muchos besitos 😘😘». El bailarín y coreógrafo Igor Yebra, exmarido de Anne Igartiburu, se sumaba también a los mensajes de afecto: «Ánimo». Y el presentador Roberto Leal enviaba sus mejores deseos para los dos: «Mucha energía de la buena para él y para ti».

«Ya estamos más cerca del final»

Hace apenas dos días, la gallega compartía una foto de su padre mientras se encontraba en una sesión de quimio. La instantánea, que también le sería para enseñar una ilustración de su paso por el hospital, era la excusa para enviar unas palabras de ánimo a quienes están pasando por la misma enfermedad. «Tercer ciclo de quimio de papá… hoy ha sido un día largo pero ya estamos más cerca del final. Mucho ánimo a todos los que estáis combatiendo al cáncer #SiSePuede 💪 #BesosALosAcompañantes», señalaba.

Muchos amigos amigos aplaudían su post con palabras de ánimo. «Toda mi energía bonita para vosotros @paulavazqueztv», escribía Óscar Higares. A la cantante malagueña Diana Navarro le bastaba un «Vamos» para arroparla en estos momentos.

«Nos combinamos para ir al médico»

La cuenta de Instagram de Paula está sirviendo para que Paula refleje públicamente los momentos que comparte con su padre durante sus terapias. El pasado 2 de agosto publicaba una foto mientras aguardaban juntos en un centro sanitario en Barcelona, donde vive su progenitor. «Pues sí, nos combinamos para ir al médico. #PadreEHija #DeTalPaloTalAstilla 😉 #QueNoFalteElHumor», escribía.

Paula Vázquez, orgullosa de su padre: «Su carácter lo hace todo más fácil»

Padre e hija mantienen una excelente relación. Se llevan de maravilla y aunque no viven en la misma ciudad siempre que se juntan se muestran cómplices y muy unidos, tal y como se refleja en las imágenes que Paula Vázquez siente verdadera debilidad por su padre, para quien está siendo uno de sus principales apoyos en este proceso de tratamiento. En otra de sus recientes publicaciones en las redes sociales agradecía el apoyo recibido. «A todos los que me estáis mandando buenos deseos para mi padre, aquí le tenéis para agradeceros el cariño. ¡Está muy bien cuidado y con mucho y buen ánimo! Su carácter lo hace todo más fácil, siempre con bromas y regalando sonrisas. Y todos a su lado para darle el cariño que se merece. Pero si le conoces y le ves por la calle, por favor no me lo achuches que tiene las defensas bajas y él ya es muy cariñoso, pero a mí me da miedo por el coronavirus«.