En las últimas horas hemos conocido la feliz noticia de que, tras más de 28 años de relación y 19 años casados por lo civil, Carmen Tello y Curro Romero han cumplido su sueño de darse el ‘sí, quiero’ por la iglesia. Un hecho que tuvo lugar el pasado sábado, 18 de diciembre, en la Casa Pilatos de Sevilla. El matrimonio llevaba tiempo intentado cumplir este sueño que se veía truncado debido a que Concha Márquez Piquer, primera mujer del torero, se negaba a darle la nulidad eclesiástica. Sin embargo, la cantante falleció hace poco más de un año y esto ha posibilitado que Tello y Romero cumplan su sueño de casarse ante los ojos de Dios.

Carmen Tello habla en directo con Sonsoles Ónega

A pesar de que no ha sido un camino fácil y llevaban un tiempo intentado formalizar su matrimonio por la iglesia, por fin lo consiguieron. Carmen Tello, muy emocionada, habla sobre este feliz día que ha vivido rodeada de un grupo reducido de amigos y familiares. La exmarquesa de Valencina ha hablado en directo en ‘Y ahora Sonsoles’, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, donde ha contado cómo se encuentra tras poder cumplir su sueño. «Justo en el mes de marzo del año que entra llevábamos 20 años de la boda civil y mira, por los pelos no lo hemos hecho 20 años después. Hemos estado esperando«, comenzaba diciendo.

Carmen Tello confiesa que veía muy difícil conseguirlo: «Ya veíamos que era muy complicado la nulidad eclesiástica de Curro pero Dios ha querido que sucedan las cosas como han sucedido. Ya después de un año y pico organizamos todos los papeles y todas las cosas que teníamos que hacer por la ilusión de casarnos por la iglesia ante Dios», ha continuado explicando visiblemente muy feliz tras haber celebrado el ‘sí, quiero’.

La presentadora ha querido conocer si en un día tan especial como ese se ha acordado de la duquesa de Alba, con quien guardaba una excelente relación. De hecho, su marido, Alfonso Díez, se encontraba entre el grupo de privilegiados que pudo acudir a la ceremonia religiosa y posterior convite: «Pues mira, siempre me acuerdo de ella. Ayer Alfonso Díez se acordó muchísimo también. Dice que le recordaba un poco a su boda religiosa que fue también de muy poquita gente, la familia y cuatro amigos íntimos«, cuenta.

Sin embargo, para Carmen Tello había una persona muy importante que, a pesar de no haber podido estar junto a ella, le sentía muy cerca: «Pero yo de quien me acordé una barbaridad y lloré fue de mi padre que luchó muchísimo a lo largo de todos los años que he estado con Curro y quería que a ver si nos podíamos casar por la iglesia porque era un hombre muy creyente. Él nos inculcó eso. Y ayer pues él no está ya, hace cuatro años que murió, mi madre hace también seis meses que murió pero están desde arriba mirando y disfrutando del día de ayer», ha dicho muy emocionada.

Un grupo reducido de amigos y familiares pudieron disfrutar de la boda

Los novios, de 89 y 67 años, han estado acompañados de su círculo más íntimo. No han faltado los hijos de Carmen Tello, sus hermanas y otros miembros muy allegados de la familia como Alfonso Díez. El viudo de la duquesa de Alba continúa manteniendo una buena amistad con el matrimonio. Carmen Tello era íntima de Cayetana Fitz James Stuart. Tras la ceremonia, el matrimonio disfrutó de un banquete acompañado de sus familiares y amigos. Con esta boda, ponen el broche de oro a una relación de más de 28 años juntos dedicándose el uno al otro.