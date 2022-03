Carmen Lomana ha sido la última en opinar acerca de Victoria Federica. La joven protagonizaba hace tan solo unos días su primera entrevista en una revista de moda en la que además de posar con looks rompedores, también habló sobre su familia. En especial, sobre su abuelo, su persona favorita. Sin embargo, su actitud ha vuelto a cambiar con la prensa. Lejos de mostrarse amable con los periodistas, abría un paraguas para evitar que la grabaran cuando iba paseando por la calle, comportamiento que no todo el mundo entiende. Tampoco Carmen Lomana, quien ha hablado sobre el único valor que ella considera que tiene la sobrina del Rey Felipe V. La socialité no tiene pelos en la lengua y no piensa adornar ni un ápice de lo que piensa de esta estudiante que pertenece a la familia real.

Vídeo: Europa Press

Ambas se mueven en los mismos ambientes, de hecho, Carmen Lomana conoce bien a Jaime de Marichalar, quien, a buen seguro, habrá aconsejado a su hija sobre sus estilismos, los cuales debe cuidar al máximo ahora que es influencer. Si bien fue hace tan solo unos meses cuando ella se abrió su red social al público, hasta ahora ha conseguido 150.000 seguidores en su perfil y ha fichado por una importante agencia de representación. En concreto, la misma que gestiona a María Pombo o Laura Matamoros, lo que evidencia que esta royal puede ser una apuesta segura. Eso sí, muchos dan por hecho que le darán toques de atención para que cambie su actitud ante las cámaras, pues sus gestos pueden perjudicar su imagen y con ello su producto.

Video: Europa Press

De momento, esto no parece preocuparle en absoluto y Victoria Federica sigue centrada en su vida y en los proyectos que le van saliendo poco a poco. A su lado cuenta con la compañía de su pareja, Jorge Bárcenas, de quien se ha convertido en inseparable y con quien hace tan solo unos días la vimos entrar en su vivienda. Rodeada ahora del mundo influencer con el que se maneja a las mil maravillas, Victoria Federica no termina de convencer a todo el mundo. Todavía le queda trayectoria, pero son varios los que se atreven a aconsejarla, entre ellos, Carmen Lomana, tal y como se puede ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Cabe señalar que los últimos gestos de Victoria Federica han sido criticados, tanto es así que incluso la reportera del vídeo le llega a decir que otras compañeras influencer «son mucho más simpáticas con la prensa», a lo que ella responde con un «yo soy simpática con mis amigos». De este modo, parece seguir los pasos de su hermano Froilán, quien en numerosas ocasiones ha protagonizado desencuentros con los periodistas cuando le grababan en plena calle, pero ¿cambiará por completo?, ¿le aconsejarán dar un giro para tener un impacto más positivo en el público? Solo el tiempo lo dirá.