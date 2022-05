Carmen Lomana no renuncia al amor y no duda en apostar por amenizar su vida siempre que llega el hombre adecuado. Aunque luego puede que el romance no termine llegando a buen término, al menos lo intenta. Y ahora acaba de aparecer en su camino un nuevo hombre que le ha devuelto la ilusión por compartir sus días y apostar por caminar juntos, aunque por ahora es pronto para hablar de futuro y la socialité prefiere dejarse llevar, disfrutar de las cosas buenas que le toca experimentar y no obsesionarse con lo que está por venir. Y es que, como decía el año pasado cuando explicaba qué necesitaba para ser feliz, reconocía que “yo nunca pido mucho, yo soy de las que pide que me quede como estoy. Salud, dinero y amor. Lo mejor es la salud, el dinerito no viene mal y el amor es muy importante”. Parece que este último importante ingrediente ha regresado a su vida.

Vídeo: Europa Press

Así lo ha confesado la propia Carmen Lomana en su último acto público, reconociendo ante las cámaras que está de nuevo ilusionada al haber encontrado a alguien que merece la pena. Desde el pasado mes de agosto de 2021, la televisiva experta en moda y protocolo no había hablado en público de relaciones amorosa y, como sucediese aquella vez, ahora se limita a anunciar que una persona nueva ha llegado a su vida, se ha instalado en su corazón, y la ilusión le hace imposible guardarse para ella algo que hasta ahora había guardado a modo de secreto. Eso sí, lo que no está dispuesta es a desvelar su identidad por el momento y es que no quiere que la presión mediática eche por tierra una relación incipiente en la que parece haber depositado todas sus esperanzas de éxito y es que está ilusionada: “un poquito, un poquito”, reconoce.

Carmen Lomana se niega a decir quién es el afortunado a quien le ha entregado a su corazón, porque “las personas que son importantes en mi vida nunca las pongo en un photocall”. Por ahora es pronto para una presentación oficial y es que su romance está aún dando sus primeros pasos y estableciendo las bases para asegurar su mutua felicidad, aunque la colaboradora de televisión está tan emocionada con lo que está sintiendo que desvela que están todo el tiempo en contacto a través de mensajitos que le alegran los días y le hacen que en su rostro se dibuje una sonrisa difícil de borrar. Vea el vídeo y descubre cómo habla Carmen Lomana de este nuevo amor en su vida, un año después de su última ilusión a la que tampoco llegó a poner nombre, y qué detalles de su romance ha deseado poner sobre la mesa a modo de aperitivo, logrando que la prensa pique el anzuelo y muestre su interés. ¡Dale al play!