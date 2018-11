María Teresa Campos acaba de recibir un duro golpe. Y es que María Silva, la empleada de hogar que trabajaba en la casa de la presentadora de televisión, y que se dio a conocer en el reality de ‘Las Campos’, la ha denunciado. Al parecer, y tal y como publica ‘Informalia’, María Teresa ha decidido prescindir de ella “sin miramientos” después de haber estado a su servicio durante 15 años.

La presentadora de televisión no se ha pronunciado por el momento, pero sí lo ha hecho personas de su círculo más cercano y de su entera confianza. Según cuentan a SEMANA desde su entorno, María Teresa Campos “está tranquila porque sabe que no ha hecho nada malo (…) se ha tomado esta denuncia como una ofensa al cariño depositado en María durante tanto tiempo y no comprende qué quiere conseguir con todo esto”.

Al parecer, María seguía trabajando junto a su madre durante el verano y se desplazó a Málaga para estar a su servicio como hacía cada año. Desde allí, viajó a Perú para pasar unos días de vacaciones junto a su familia. Desde su entorno informan a SEMANA que uno de los motivo por los cuales comenzaron las desavenencias entre María Teresa y su empleada del hogar comenzaron en septiembre, cuando “María no regresó de sus vacaciones, cuando María Teresa la esperaba y no obtuvo una justificación convincente para explicar esta ausencia. Podría haber quedado en nada, pero no fue así”.

Tras no aparecer en su puesto de trabajo, María Teresa hizo lo posible por contactar con María Silva, pero cambió el número de su teléfono “e incluso bloqueó a la familia en Facebook”, aseguran estas fuentes consultadas por SEMANA, que mantienen en todo momento que “estaba todo planeado, porque no hay explicación posible a que se marchase de vacaciones y recogiese todas sus pertenencias de la casa de María Teresa. No dejó nada, ya tenía la idea clara de lo que quería hacer y ahora se materializa en una denuncia. A María Teresa le ha dolido, pero ella está tranquila al saber que ha hecho las cosas bien”.

“Yo tenía el billete para dos días después. Si ella consideró que me tomaba más días de los que me correspondían, podía habérmelo descontado o trabajarle yo a ella más días”, cuenta Silva a Informalia. “Me dolió muchísimo esa actitud tan injusta cuando yo le he tenido tanto respeto y se portó tan bien conmigo durante 15 años”.

Los medios de comunicación no han dudado en hacerse eco de esta polémica, ya que María llevaba 15 años trabajando en casa de María Teresa Campos. Además, como un miembro más de la familia, su presencia en las entregas del ‘reality’ de Las Campos causó sensación. De hecho, llegó a entrar en directo por teléfono para ser entrevistada por Carlota Corredera, que presentó el programa previo a la emisión del ‘reality’.

Esta polémica ha llegado en uno de los momentos más delicados de la familia Campos, ya que todos están pendientes de la recuperación de Terelu Campos tras someterse a una operación de urgencia. De hecho, María Teresa ha acompañado a su hija a cada una de las revisiones médicas a las que ha tenido que ir tras sus últimas operaciones. Ahora ya está mucho mejor y sigue recuperándose en casa.

