La última edición de ‘Supervivientes’ nos deja una clara ganadora: Olga Moreno. La audiencia decidía que la mujer de Antonio David Flores debía alzarse con el cheque de 200.000 euros tras su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. Las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas, la de Carmen Borrego y Terelu Campos, grandes amigas de Rocío Carrasco, quienes se han pronunciado de forma tajante.

«Creo, sin lugar a dudas, que Olga fue la ganadora del público que votó ayer en ‘Supervivientes’. Aunque no creo que Olga Moreno sea la ganadora de las mujeres», ha afirmado Carmen Borrego durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. Además, ha aprovechado para lanzar el siguiente mensaje dirigido a su amiga: «Después de lo que vivimos ayer quiero decir bien alto: Yo sí creo a Rocío Carrasco».

La hija de María Teresa Campos ha sido muy crítica con la mujer de Antonio David Flores: «Yo juzgo a Olga Moreno como madre y hay cosas que veo y siento vergüenza. No juzgo a ninguna madre, pero sí juzgo lo que veo. Hay cosas que dice y siento vergüenza. Se ha ido a un concurso y lo ha hecho fenomenal. Ella ya había visto cosas aquí. Cuando ves el sufrimiento de una persona y te da exactamente igual, siento vergüenza».

La colaboradora añadía que había «vuelto a ganar en este país el machismo. Es mi opinión». Asimismo recordaba que había hecho trampas en las distintas pruebas. Por su parte, Terelu también se manifestaba al respecto, aunque lo hacía con mayor prudencia. No le ha gustado el concurso de Olga Moreno y así lo subrayaba: «Las cosas que he visto con respecto con los hijos de otra madre no me han parecido oportunas. Ni si quiera justas».

La teoría de Kiko Matamoros

Si las hermanas Campos han sido muy críticas con la victoria de Olga Moreno, Kiko Matamoros ha aplaudido su concurso: «Primero felicitar a Olga, eso para empezar. Es una legítima ganadora. Espero que eso no se ponga en cuestión. Hacer una lectura simplista de lo que ha pasado, es no haber entendido nada. Olga ha ganado por sus méritos como ‘Supervivientes’ y luego por una serie de lecturas que deberían hacer los expertos».

El colaborador ha recordado que la mujer del ex Guardia Civil había «volcado las votaciones a su favor. Se ha cepillado uno por uno a los cinco candidatos al título. La gente ha entendido que ha habido una campaña de desprestigio exagerada. Esa tendencia a silenciar lo que hacía bien y a poner de relieve lo que podía hacer mal. Ha habido mucha falta de objetividad».

También se ha pronunciado sobre el sonado testimonio de Rocío Carrasco: «En su docu-serie ha descrito una relación absolutamente tortuosa, dolorosa… Lo que he visto es suficiente para tener un criterio. Rocío Carrasco no ha aclarado, por lo menos para mí, y no ha justificado suficientemente el distanciamiento con sus hijos. La gente de la calle no lo ha entendido».