De sus problemas económicos a su estado actual. Carmen Borrego se ha sincerado durante su última entrevista en ‘Viernes Deluxe’. Con una actitud renovada, la colaboradora ha revelado ciertas intimidades: «Tengo menos de 10.000 euros en el banco. Yo vivo al día».

La hija de María Teresa Campos no ha querido entrar en detalles recordando que hablar de asuntos económicos no era algo que debía tratarse en público -como siempre le ha aconsejado su madre-. Ha explicado que no atraviesa un mal momento porque puede cubrir sus gastos: «Tengo para vivir, para comer, para pagar mi casa». Asimismo ha incidido en que no había invertido en grandes posesiones y que continua viviendo de alquiler.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de que Carmen Borrego podría regresar a ‘Sálvame’ como ‘Defensora de la audiencia’. Un puesto que finalmente rechazó. «No volveré a ‘Sálvame’. No estoy preparada». Y es que según sus palabras no aceptó la proposición porque es «una cobarde». También ha hecho referencia a que hubo un tiempo de negociaciones con el programa. “Es cierto que se habló de dinero y de condiciones para ser defensora de la audiencia”.

«He ido a un especialista»

La última etapa profesional de la hija de María Teresa Campos ha sido complicada. Tanto que Carmen Borrego ha requerido de ayuda psicológica. «No me siento una mierda como me he sentido otras veces». Ella misma ha calificado como «jorobada» una época en la que se ha visto atacada por los que fueran sus compañeros en ‘Sálvame’. «Uno se queda sin autoestima».

«He ido a un especialista. Me parece que es fundamental. Hay veces que todo es un mundo y hay que pedir ayuda. El especialista flipó conmigo». Sobre este asunto ha confesado que en su momento veía como auténticos dramas ciertos problemas que hoy no cree que tengan esa magnitud. «Sí, he llorado. He llorado muchas veces, pero no me reconozco en esa Carmen». También ha entrado en cómo le ha afectado mezclar distintos aspectos de su vida: «Me ha pasado factura trabajar al lado de mi familia. Muchas veces yo he podido meter la pata».

Otro de los temas candentes que la ha colocado en el foco de la noticia es su relación con su sobrina, Alejandra Rubio. Ha subrayado que ya está todo solucionado. «Ahora he retomado la relación con Alejandra como la he tenido siempre. Es cierto que en un momento dado la relación se enfrió. A mí me gustaría que Alejandra siga siendo como es y que se sienta libre para decir lo que piense». También respondía a aquellos que creen que tiene cierta enviada por otros nombres del clan: «No siento envidia por ninguna de ellas. Aunque sé cuál es el sitio de mi madre y el de mi hermana».