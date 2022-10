En plena tormenta familiar y mediática después de que se destapasen unos audios de su nuera criticando a todo el clan Campos, se ha desvelado «una noticia que va a afectar a Carmen Borrego y a su nuera para el resto de su vida», tal y como ha señalado este martes Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’. Y tanto que le va a afectar: ¡va a ser abuela! Dentro de unos meses, la hija de María Teresa Campos tendrá su primer nieto, fruto del matrimonio entre su hijo, José María Almoguera y Paola Olmedo. Su polémica nuera está embarazada.

La noticia del embarazo de Paola Olmedo, que adelanta la revista ‘Lecturas’, es algo que algunos compañeros de ‘Sálvame’ conocían desde hace unos días. Gema López ha revelado que mantuvo una conversación con su compañera minutos después de que saliesen a la luz los explosivos audios de su nuera, en los que -entre otros dardos- califica a las Campos de ser «altivas» y «estiradas» y a Alejandra Rubio de ser «tontísima». «Me dijo muy nerviosa porque mi nuera está embarazada. Y me dijo: No digas nada. A lo mejor la chica está de poco tiempo, pensé», ha contado la madrileña.

Desde ‘Sálvame’ han comunicado que Carmen Borrego se sentará en el plató del programa el próximo miércoles 26 de octubre para contar todos los detalles de esta gran noticia para la familia que llega en un momento tan delicado para su hijo y su esposa. «Está frita y cabreada como una mona», asegura el presentador. En los últimos días ha estado sometida a una enorme presión y le gustaría zanjar de una vez el asunto sobre una posible guerra con su nuera. Reconoce que esta «ha metido la pata» y ha «cometido un error», pero sabe que su imprudencia se debe a su inexperiencia como personaje público.

Para los compañeros de la malagueña, la actitud conciliadora de Borrego al enterarse de que su nuera criticaba a todo el clan a sus espaldas no se debía tanto al afecto que siente por Paola como al hecho de que esta se encuentre en estado de buena esperanza. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que la comunicadora estaba deseando que su hijo y su mujer la hiciesen abuela cuanto antes. Y así lo hizo saber a la pareja el pasado mes de mayo, durante la boda: «Espero que me hagáis abuela pronto», decía, emocionada.

Hasta el momento, Paola Olmedo, la verdadera protagonista de esta noticia, no se ha pronunciado sobre la llegada de su segundo hijo (y el primero en común con José María). Seguro que en los próximos días haga declaraciones sobre la llegada de este bebé, del que aún se desconocen muchos detalles, como los meses de embarazo de la madre, el sexo o el nombre que elegirán sus padres para él o ella…