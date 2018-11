Carmen Borrego se salta la dieta y estas son las consecuencias

9 Kiko Hernández le echó la bronca en directo a Carmen Borrego

Y es que Carmen Borrego se saltó la dieta. Kiko Hernández le dijo en un tono muy serio: “Yo creo que te estás tomando esto a cachondeo y hay mucho trabajo aquí detrás para que te lo tomes a cachondeo”.

Carmen Borrego ha intentado explicarse y ha preguntado a su entrenador personal: “Gonzalo, yo cuando alguna vez me he saltado la dieta, ¿no te he llamado y te he dicho ha pasado esto? Esta semana ha sido mi cumpleaños, me he ido fuera de viaje, y yo la primera que reconoce si algo hace mal. No voy a engañarme a mí misma. Me parecería absurdo. Si lo hago, lo hago; si no lo hago, no lo hago. Me lo he saltado y ya está”, continuaba diciendo.