Carlota Corredera tiene una firme opinión respecto a Rocío Carrasco y no está dispuesta a que se escuchen, en su presencia, otra versión distinta que desvíe la atención del mensaje que considera importante. Esto explica por qué ha expulsado a Antonio Montero de ‘Sálvame’ y por qué Matamoros está en su punto de mira. Vea el vídeo en el que explica su postura

Carlota Corredera se ha propuesto no solo abanderar el mensaje de Rocío Carrasco y defenderlo por encima de cualquier tipo de duda u opinión. Con esta firme determinación, la presentadora se presenta también como artífice de un movimiento para cambiar la forma de hacer periodismo en la crónica social, subrayando que no se puede opinar que Rocío Carrasco es «mala madre», aunque no se queje de que se califique de igual manera a Isabel Pantoja en el mismo plató y por las mismas personas. Para ella no es el mismo caso. Aun así, defiende que “el periodismo tiene que ser siempre objetivo, pero creo que hay momentos profesionales como el que me ha dado a mí la posibilidad al presentar este programa que en un tema como la violencia de género no se puede ser neutral”, sentencia tras salir del plató de ‘Sálvame’.

Vídeo: Europa Press

A Carlota Corredera las críticas no le importan. Tampoco que haya voces en las redes sociales que pida casi a diario su despido fulminante de Telecinco por haberse convertido en protagonista de la noticia, cuando se debería haber limitado a ser tan solo periodista. Sobre esto responde tajante la presentadora, que entiende que en su lugar ha dado este paso y ofrecer su opinión sin reparos, le pese a quien le pese, aunque en defensa de su propia opinión haya tenido que expulsar del programa a Antonio Montero por no compartirla. “Hay opiniones que no son respetables”, sentencia. Pero no solo el fotógrafo está en su punto de mira por no defender tan incondicionalmente a Rocío Carrasco tras confesar lo vivido y sufrido, sino que también ha fijado su atención en Kiko Matamoros, a quien se ha propuesto “educar” para que logre salir del “negacionismo”.

Vea el vídeo en el que Carlota Corredera se defiende de las críticas, explica por qué ha actuado como lo ha hecho en las últimas semanas y, de paso, valora el viaje de Rocío Carrasco a Chipiona el día que se cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado. Unas imágenes que la hija ha compartido con el equipo de su docuserie y que podremos ver en la noche de este miércoles en exclusiva. Algo, por otro lado, también criticado por muchos. ¡Dale al play!