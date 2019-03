Candela Acevedo, ex de Antonio Tejado, operada de urgencia tras su aumento de pecho

A Candela Acevedo, exnovia de Antonio Tejado, le ha salido rana su operación de aumento de pecho, porque días después de pasar por quirófano ha tenido que ser de nuevo intervenida de urgencia. Eso sí, su paso por quirófano no se ha centrado en su nuevo busto, sino en la boca, al presentar una fuerte infección provocada por la bajada de las defensas tras su operación de senos.

Candela Acevedo se despertó este lunes por la mañana feliz, disfrutando de su nueva rutina como famosa, entre compras y centrada en mejorar su aspecto físico. Acudió a la peluquería para refinar su look, pero en vez de hacer gala de su nuevo estilismo saliendo de fiesta o en un plató de televisión, nada más terminar se marchó al hospital.

Antes de pasar por la peluquería y después poner rumbo con premura hacia el hospital, Candela fue asaltada a pie de calle por Kike Calleja, que le preguntó sobre la entrevista de Antonio Tejado en ‘Sábado Deluxe’. Ella respondió sin problemas, criticando sus palabras, eso sí, como viene siendo habitual en sus colaboraciones televisivas.

Así lo ha adelantado ‘El programa de Ana Rosa’, en el que informan que Candela ha tenido que pasar por quirófano tras acercarse al hospital por una infección en la boca. Tal y como se ha explicado, después de su operación de estética, la enfermera reconvertida en estrella de televisión ha sufrido una bajada generalizada de sus defensas, provocándole una grave infección por la que debía ser operada de urgencia.

La exnovia de Antonio Tejado llegó al hospital de Sevilla más allá de las 23:30 horas de la noche de este lunes. Tras pasar por consulta, los facultativos consideraron necesario que se quedase ingresada en el centro a la espera de que a la mañana siguiente fuese intervenida con carácter de urgencia, lo que sucedió a primera hora.

Antonio Tejado no ha hecho alusión alguna a la intervención de urgencia de su ex. De hecho, está disfrutando de su nueva vida fuera de ‘GH Dúo’ en buena compañía, porque desde que ha salido no se separa de Ylenia Padilla.

